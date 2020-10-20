AliExpress открывает «Школу продаж» для российских продавцов

AliExpress Россия запускает первый собственный образовательный проект для продавцов маркетплейса — «Школу продаж». Все учебные материалы «Школы» будут бесплатны для продавцов вне зависимости от стажа работы с платформой. На первом этапе в «Школе продаж» будут видеоуроки, вебинары и подкасты, посвященные эффективному ведению бизнеса на маркетплейсе.

«Открыть магазин на AliExpress очень просто — мы работаем и с крупными брендами, и с ИП, и с самозанятыми. За последние полгода локальная часть маркетплейса AliExpress удвоилась — сейчас на платформе больше 22 тыс. продавцов, в ассортименте у которых больше 3,5 млн товаров. Те, кто давно и успешно торгуют онлайн, понимают, что под лежачий камень вода не течет — важна и поисковая оптимизация магазина, и визуальная составляющая, активное участие в промо и качественная работа с покупателями. Но многие только осваивают онлайн-продажи, поэтому наша задача — научить продавцов с самым разным опытом работы добиваться от маркетплейса максимальных результатов. Уверен, что потом эти знания пригодятся продавцам для работы с собственным интернет-магазином или другими онлайн-площадками», — говорит Герман Ваймер, руководитель развития платформы AliExpress Россия для продавцов.

Материалы будут полезны продавцам с самым разным опытом. Те, кто только готовится открыть магазин, смогут лучше понять, как работает AliExpress, с чего начать работу на платформе, как настроить логистику, выстроить работу с покупателями, как устроены расчеты платформы с продавцами. Продавцы, которые уже открыли свой магазин на AliExpress, смогут углубить знания о загрузке товаров, продвижении и других аспектах работы. Помимо готовых видеоуроков, как и в обычной школе в «Школе продаж» будет расписание онлайн-занятий — вебинаров с подробным разбором разных аспектов работы. В ходе вебинаров слушатели смогут задавать вопросы экспертам платформы и приглашенным практикам. Постепенно количество материалов «Школы» будет расти, охватывая максимум вопросов работы с маркетплейсом.