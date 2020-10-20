+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliExpress открывает «Школу продаж» для российских продавцов

AliExpress Россия запускает первый собственный образовательный проект для продавцов маркетплейса — «Школу продаж». Все учебные материалы «Школы» будут бесплатны для продавцов вне зависимости от стажа работы с платформой. На первом этапе в «Школе продаж» будут видеоуроки, вебинары и подкасты, посвященные эффективному ведению бизнеса на маркетплейсе.

«Открыть магазин на AliExpress очень просто — мы работаем и с крупными брендами, и с ИП, и с самозанятыми. За последние полгода локальная часть маркетплейса AliExpress удвоилась — сейчас на платформе больше 22 тыс. продавцов, в ассортименте у которых больше 3,5 млн товаров. Те, кто давно и успешно торгуют онлайн, понимают, что под лежачий камень вода не течет — важна и поисковая оптимизация магазина, и визуальная составляющая, активное участие в промо и качественная работа с покупателями. Но многие только осваивают онлайн-продажи, поэтому наша задача — научить продавцов с самым разным опытом работы добиваться от маркетплейса максимальных результатов. Уверен, что потом эти знания пригодятся продавцам для работы с собственным интернет-магазином или другими онлайн-площадками», — говорит Герман Ваймер, руководитель развития платформы AliExpress Россия для продавцов.

Материалы будут полезны продавцам с самым разным опытом. Те, кто только готовится открыть магазин, смогут лучше понять, как работает AliExpress, с чего начать работу на платформе, как настроить логистику, выстроить работу с покупателями, как устроены расчеты платформы с продавцами. Продавцы, которые уже открыли свой магазин на AliExpress, смогут углубить знания о загрузке товаров, продвижении и других аспектах работы. Помимо готовых видеоуроков, как и в обычной школе в «Школе продаж» будет расписание онлайн-занятий — вебинаров с подробным разбором разных аспектов работы. В ходе вебинаров слушатели смогут задавать вопросы экспертам платформы и приглашенным практикам. Постепенно количество материалов «Школы» будет расти, охватывая максимум вопросов работы с маркетплейсом.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 октября / Комментарии
Ozon запускает кредитование продавцов от МТС Банка

Ozon запускает кредитование продавцов от МТС Банка

Финтех-платформа Ozon.Invest запускает кредитование продавцов от МТС Банка. Теперь получить финансирование на развитие бизнеса на Ozon могут даже продавцы без длительной истории продаж на площадке. Кредит от МТС Банка выдается без залога на сумму до 3 млн рублей.

далее →

20 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил первую крупную распродажу после ребрендинга

Яндекс.Маркет запустил первую крупную распродажу после ребрендинга

Сервис для выбора и покупок товаров Яндекс.Маркет запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом Беру. В Аномалии участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до 80%. Распродажа продлится до 31 октября.

далее →

15 октября / Комментарии
Бренды «Обуви России» вышли на маркетплейс goods.ru

Бренды «Обуви России» вышли на маркетплейс goods.ru

Группа компаний «Обувь России» и маркетплейс goods.ru заключили договор о партнерстве. В рамках сотрудничества «Обувь России» разместила на goods.ru весь ассортимент товаров собственных торговых марок — одежду, обувь и аксессуары.

далее →

13 октября / Комментарии
AliExpress выпустил digital-лукбук с коллекциями от российских дизайнеров в жанре компьютерной игры

AliExpress выпустил digital-лукбук с коллекциями от российских дизайнеров в жанре компьютерной игры

2 октября 7 коллекций были представлены на первом показе компании в России, теперь они появились в продаже на маркетплейсе. Лукбук представляет собой зарисовки вымышленного кибермегаполиса будущего с 7 персонажами.

далее →

12 октября / Комментарии
«Яндекс» покупает 100% компании K50

«Яндекс» покупает 100% компании K50

«Яндекс» покупает сервис K50 - платформу для автоматизации управления контекстной рекламой K50. Об этом сообщает пресс-служба интернет-компании. Сделка уже подписана, документы переданы в налоговую службу для регистрации.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!