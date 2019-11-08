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AliExpress отправит самых активных покупателей 11.11 в Китай

11 самых активных покупателей распродажи 11.11 на AliExpress и Tmall смогут поехать в Китай. Путешествие разыграют среди тех, кто соберёт самый большой чек, победителя объявят в аккаунтах AliExpress ВКонтакте.

Участники посетят штаб-квартиру Alibaba Group, смогут увидеть процесс производства на высокотехнологичных заводах и поближе познакомиться с ультрасовременной китайской модой и азиатскими дизайнерами, а также могут стать лицом распродажи 11.11. Поездка состоится в 2020 году, в ней также примут участие журналисты российских изданий, блогеры и авторы.

Например, в 2017 году лицом распродажи стала почтальон Мария Рубцова из подмосковной деревни Марьино — она открывала мероприятия распродажи 11 ноября вместе с основателями Alibaba.

«Всемирный День шопинга» или распродажа 11.11 проводится Alibaba на всех платформах компании с 2009 года. В нём участвуют сотни миллионов продавцов и покупателей со всего мира. Россия традиционно — номер один по количеству покупок в эти дни.

«Мы хотим познакомить пользователей AliExpress из России с современным Китаем: модой, дизайном, гастрономией, технологиями и экологичными производствами, чтобы дать новый взгляд на то, что такое китайские товары и бренды», — пресс-служба AliExpress Россия.

В этом году в распродаже примут участие несколько тысяч российских продавцов AliExpress в России, а также продавцы из Китая, Италии, Испании, Турции и других стран.

Автор: Анна
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