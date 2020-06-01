AliExpress планирует привлечь более 1 млн блогеров для продвижения товаров

Китайский гигант Alibaba Group Holding объявил о новой стратегии развития социальной и электронной коммерции своего трансграничного бизнеса AliExpress, сообщает издание Abacus News. До конца года холдинг планирует привлечь 100 тыс. блогеров для продвижения товаров, представленных на платформе.

Первоначально программа будет ориентирована на Европу, где большинство пользователей AliExpress находятся в России, Франции, Испании и Польше.

Эта стратегия социальной коммерции, которая оказалась успешной в Китае, внедряется за рубежом через AliExpress Connect, отмечается в статье. Платформа должна стать посредником между брендами и инфлюенсерами, готовыми предложить свои рекламные услуги.

В течение трех лет Alibaba планирует привлечь в программу более 1 млн блогеров. Ожидается также, что в него войдут не менее 100 лидеров общественного мнения, каждый из которых будет зарабатывать более $1 млн в год.