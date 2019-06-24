AliExpress подключила российских поставщиков

AliExpress разрешила российским поставщикам подключаться к своей онлайн-платформе. По модели маркетплейса к ней присоединится малый и средний бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

На первом этапе поставщики смогут торговать только на российском рынке, но в дальнейшем ожидается расширение географии. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке. Например, поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress.

«Это особенно полезно небольшим бизнесам в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем», — считает гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Кроме того, изменится позиционирование площадки Tmall, которая станет платформой для крупных брендов. Её бизнес-модель сохранится: Tmall продолжит работать как по модели маркетплейса, так и через закупки и продажи. По словам Лю Вэя, разделение Tmall и AliExpress в России будет соответствовать ситуации в Китае, где для малого и среднего бизнеса есть Taobao, а Tmall работает с крупными брендами.

Участники рынка считают, что так площадка укрепит позиции, но сомневаются, что ей удастся привлечь в России большое число поставщиков. Источник издания уверяет, что у нас в стране пока достаточно скромное производство и двигателем продаж выступает импорт, а он сконцентрирован географически на Москве и на крупных импортерах или дистрибуторах.