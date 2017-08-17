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Привлечение клиентов RSS

AliExpress предложил клиентам самостоятельно разработать дизайн для товаров

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress даст возможность своим клиентам самостоятельно разработать дизайн для товаров. Об этом говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе, поступившем в РБК, говорится, что новая площадка запускается в преддверии распродажи «Неделя брендов», которая стартует 28 августа. Партнером программы стала площадка для разработки креативных идей Crowdspring, где работают более 200 тысяч дизайнеров.

Согласно правилам программы, пользователи смогут принять участие в разработке дизайна различных товаров — от ремешков для часов до постельного белья и рюкзаков.

Таким образом Aliexpress намерен привлечь к работе перспективных молодых дизайнеров со всего мира. Лучшие работы будут отправлены в производство по результатам голосования среди интернет-пользователей.

С 10 августа AliExpress ввел систему обязательного отслеживания всех отправлений с товарами покупателей. Каждой покупке присваивается специальный код, по которому пользователь сможет отследить статус доставки. Ранее этот код выдавался для товаров стоимостью от $2.

Автор: Анна
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