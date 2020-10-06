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AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники

AliExpress Россия начинает тестировать услугу установки бытовой техники, купленной на маркетплейсе. Первым магазином, клиенты которого в октябре смогут воспользоваться новым сервисом, станет немецкий бренд Zigmund&Shtain.

Бесплатная установка распространяется на варочные панели, духовые шкафы, посудомоечные машины, плиты, холодильники и встраиваемые микроволновые печи. По итогам тестового периода AliExpress планирует предложить решение по установке крупной бытовой техники всем продавцам таких товаров на маркетплейсе.

Во время тестового режима покупатели смогут заказать технику с установкой в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Волгоград, Тулу и Краснодар. Заказ будет доставлен в течение 1–5 дней. Дата установки согласовывается дополнительно в течение 1–2 дней после заказа по телефону, который указан в профиле пользователя на AliExpress. Все работы по установке застрахованы на сумму в 50 тыс. рублей, гарантийный срок установки — 1 год.

Расходы по установке техники в период тестирования услуги несет продавец. «Мы специально запустили услугу сначала в тестовом режиме, чтобы оценить спрос. В будущем мы хотим дать продавцам удобное решение с возможностью выбора: компенсировать расходы на установку, получая таким образом конкурентное преимущество перед другими продавцами, или предлагать покупателям эту услугу как платную опцию. В любом случае покупатели будут в выигрыше, так как вся техника будет установлена проверенными мастерами, работа которых застрахована и есть гарантия», — отметил руководитель направления «Крупная бытовая техника» AliExpress Россия Антон Трифонов. Партнер проекта по установке техники — компания Clicker, по созданию инфраструктуры для обмена информацией между магазином и установщиком — компания AliX, сервисный партнер AliExpress Россия, управляющий рядом крупных магазинов на платформе.

За последние полгода ассортимент бытовой техники от российских продавцов AliExpress вырос на 60% и сейчас составляет около 75 тыс. товаров. В время карантина наблюдался бум продаж крупной бытовой техники — общие продажи увеличились на 200% год к году. Самыми популярными категориями стали холодильники (+350% год к году) и электроплиты (+80% год к году). Среди брендов лидировали Zigmund&Shtain, LG, HIBERG и Candy. Средний чек в категории вырос на 23% год к году. Также рос спрос на технику, применяемую на даче: продажи варочных панелей «домино» с двумя конфорками выросли на 45% к году, а узкие стиральные машины люди стали покупать чаще на 85%.

Автор: Анна
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