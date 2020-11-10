Специально к ноябрьской распродаже AliExpress представила капсулу для самоизоляции — «Алибокс». Это кабина из звукоизоляционных панелей, включающая в себя вентиляцию, освещение, розетки, стол и сиденье.

Капсула будет произведена в ограниченном количестве и только в России. Выиграть «Алибокс» в дни скидок смогут только три человека.

В кабине для социального дистанцирования также есть проектор-кубик от Cinemood, VR-очки, плед-лаваш, голосовой помощник «Маруся», массажер для спины, звуковой наушник, который будит человека при наклоне головы, экокарандаши и сейф для телефона. Кроме того, в товаре предусмотрена маленькая дверь для домашних животных.

Вход в «Алибокс» настраивается индивидуально: ручка двери срабатывает по отпечатку пальца.

Создание капсулы компания объясняет периодом длительной самоизоляции, с которой мир столкнулся в 2020 г.: многим не хватало личного пространства дома, поэтому команда AliExpress решила предложить свой способ побыть наедине с собой не выходя из квартиры.