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AliExpress представила коллекцию одежды и аксессуаров в честь почтальонов России

AliExpress решила cоздать лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров в честь почтальонов России, которые отпраздновали профессиональный праздник в это воскресенье. Образ почтальона и курьера стал символом периода самоизоляции и послужил главным вдохновением для коллекции AliExpress, созданной в память о весне 2020 года.

В коллекцию вошла кепка с защитным козырьком и надписью «Почтальон», поясная сумка «Посылка», самокат с надписью «Расстояния» и футболка с изображением почтовой накладной и специальной петелькой для ручки.

Коллекция появится в продаже на маркетплейсе в лимитированном количестве. С марта по июнь число пользователей AliExpress, которые воспользовались услугой доставки до двери от Почты России, выросло в несколько раз.

Также AliExpress Россия поздравила всех почтальонов на страницах «Коммерсанта» — вся третья полоса свежего номера посвящена почтальонам, которые, как и врачи, все последние месяцы работали на передовой и стали близкими знакомыми для многих получателей посылок.

Автор: Анна
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