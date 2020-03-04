AliExpress предупредила покупателей о задержках с отправкой заказов

AliExpress (входит в Alibaba Group) впервые с декабря официально предупредила покупателей о том, что возможна задержка с отправкой грузов в связи с мерами, направленными на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсант». В компании отдельно подчеркнули, что заболевание не передается через посылки.

Стоит отметить, что российские покупатели испытывают трудности с получением посылок из Китая примерно с середины января текущего года. До начала февраля отправка посылок была заморожена по двум причинам — это вирус, а также празднование китайского нового года, которое в этом году было продлено.

Обычно покупатели получают сообщения от продавцов, которые пишут о том, что из-за эпидемии не могут отправить желаемый товар, например, из-за того, что какой-то завод остановил свою работу. Заказчикам поступает предложение подождать и продлить время на отправку товара или забрать обратно свои деньги.

Примерно с середины января логистика начала постепенно восстанавливаться, а продавцы начали более активно работать над отправкой грузов. В некоторых случаях между оформлением заказа и отправкой проходит до полутора месяцев.

«Почта России» рассказала изданию, что обрабатывает все посылки, поступающие из Китая, в обычном режиме. В начале февраля представитель российского AliExpress предупреждал о возможных задержках заказов, сделанных 20 января и позднее, из-за продления каникул, связанных с китайским Новым годом. В компании указывали, что покупатель и продавец могут согласовать между собой отмену уже сделанного заказа.