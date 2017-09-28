AliExpress привела в Россию торговую площадку Tmall

Китайская Alibaba Group выводит на российский рынок новую торговую онлайн-площадку Tmall. Как сообщает РБК, Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать этот интернет-магазин.

Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress сегодня, 28 сентября, в пилотном режиме, а официальное открытие площадки запланировано на середину октября. О вхождении Tmall на российский рынок рассказал изданию источник на рынке электронной коммерции и подтвердил директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский.

Tmall появился в 2008 году как часть интернет-магазина Taobao, входящего в Alibaba Group, а отдельный домен получил в 2010 году. В России Tmall будет работать по смешанной модели — и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ритейлер (реализуя товар со своих складов).

Завадский отметил, что Tmall «выросла» из проекта «Молл». При этом основной площадкой для заграничных заказов останется AliExpress, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей. По словам Завадского, на первом этапе в ассортименте Tmall будут представлены товары из категорий, которые пользуются у россиян наибольшей популярностью — электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.

Tmall сейчас занимает 14-е место в списке самых популярных интернет-ресурсов в мире по количеству посетителей и четвертое — в Китае. AliExpress, для сравнения, в мировом рейтинге занимает 48-е место, в Китае он не работает, в России это 9-й по популярности сайт. Отмечается, что по состоянию на март этого года 75% потребительских брендов из списка самых дорогих брендов Forbes сотрудничали с Tmall.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов — AliExpress, Amazon, eBay, а в случае неуплаты блокировать их. При этом представители иностранных торговых площадок говорили, что такие меры могут заставить зарубежные интернет-магазины и их продавцов покинуть российский рынок.