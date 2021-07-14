AliExpress раскрывает первые результаты пилотного проекта по быстрой доставке продуктов питания

AliExpress Россия раскрывает результаты работы проекта быстрой доставки продуктов питания и товаров первой необходимости «Есть!». За первый квартал финансового года (апрель-июнь 2021) AliExpress доставил 440 тысяч заказов жителям России, по сравнению с прошлым кварталом (январь-март 2021) рост составил 132%. В среднем за июнь количество ежедневных заказов превысило 6,5 тысяч в день, в пике достигало 11 тысяч.

Аналитики платформы AliExpress Россия также назвали самые популярные продукты питания среди жителей городов доставки за первый квартал финансового года (апрель-июнь 2021). В топ-10 по количеству заказанных позиций входят: бананы, молоко 3,2%, черешня, куриное яйцо С0, сметана 15%, огурцы, филе грудки цыпленка, лук молодой репчатый, филе бедра цыпленка, творог 5%. В топ по обороту вошли: подгузники, черешня, кусковой сыр, куриное яйцо С0, масло сливочное 82%, филе грудки цыпленка, творог 5%, лангустины замороженные, малосоленая форель, молоко 3,2%, торт миндальный замороженный, пельмени со свининой и говядиной.

Проект запустился в августе 2020 года. Первым партнером запуска стал сервис «Самокат» — он обеспечивает необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку за 15-30 минут. Сейчас в ассортименте «Есть!» можно найти также товары из магазинов «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Четыре лапы» и «Все Аптеки». Доставка «Есть!» уже доступна в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. В ассортименте проекта «Есть!» представлено более 40 тысяч товаров.

Средняя частота покупок составляет 2-3 раз в месяц. Среднее количество товарных позиций в заказе — 9 штук. Самые популярные категории среди пользователей «Есть!» — молочные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, курица.