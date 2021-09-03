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AliExpress рассказала, какие календари переворачивают россияне

Специально к 3 сентября аналитики AliExpress Россия выяснили, какие календари и планеры выбирают россияне. Эксперты отметили, что спрос на такие товары вырос к дате в 1,6 раза. Они собрали рейтинг самых популярных календарей на основе данных о продажах в августе.

Самый популярный формат планировщика — перекидные настольные календари-домики. Спрос на такие товары в августе увеличился в 1,8 раза. Россияне чаще всего выбирают минималистичные календари с набором стикеров для отметки дат. Они готовы отдать за такие товары от 50 до 800 рублей. Самый дорогой настольный календарь из популярных моделей изготовлен из железа и стилизован под стимпанк.

Следом за настольными календарями идут настенные магнитно-маркерные доски-планеры. Спрос на них в августе вырос в 1,2 раза. Они расчерчены по дням недели и позволяют записывать планы на каждый день. Россияне готовы отдать за такие товары от 300 до 700 рублей.

Примерно так же вырос спрос и на настенные интерьерные календари. В этой категории россияне часто выбирают семейные календари для праздников из дерева. Они позволяют крепить на крючки деревянные кружочки-напоминания о важных событиях. На такие календари россияне тратят от 160 до 300 рублей.

Самые дорогие товары категории из популярных моделей — вечные механические календари из дерева или пластика. Такие товары показывают дату и месяц с помощью магнитных шариков. За них россияне готовы отдать от 1,4 до 1,8 тысячи рублей.

Автор: Анна
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