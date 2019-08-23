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AliExpress разрешил покупателям из России возвращать товары без объяснения причин

Китайская торговая площадка AliExpress разрешил покупателям из России возвращать товары без объяснения причин в течение двух недель после получения посылки, сообщает РБК.

Площадка разрешила возвращать более чем 10 млн самых популярных товаров, потом это правило распространится на весь ассортимент. Однако смартфоны, электронные компоненты для устройств, нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья возвращать будет запрещено.

«Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли», — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

В компании отметили, что услуга возврата будет бесплатной для покупателя. Чтобы вернуть товар, пользователь должен будет открыть «спор» в личном кабинете сайта и получить специальный код, который далее нужно будет предъявить в отделении «Почты России». Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад AliExpress в срок от 10 до 14 дней.

Автор: Анна
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