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AliExpress Россия: большинство россиян предпочитает подарки-сюрпризы

Накануне новогодних праздников AliExpress Россия и ResearchMe выяснили, сколько россияне готовы потратить на подарки и какие товары они выбирают чаще всего. Для этого аналитики провели онлайн-опрос жителей разных регионов России и выявили покупательские тенденции за период с 1 по 25 декабря.

Чаще всего в этом году россияне будут дарить сладости — этот вариант выбрали 39% респондентов. Следующая по популярности категория подарков — сувенирные товары. Их подарит друзьям и близким четверть россиян. Почти четверть (23%) опрошенных рассказала, что предпочитает дарить товары для дома и кухни. Самый редкий из популярных подарков — билеты в путешествие: их предпочитают дарить 2% россиян.

Данные по покупкам на AliExpress Россия подтверждают эти тенденции. Так, спрос на товары из категории «Бакалея» вырос в 16 раз за декабрь в сравнении с прошлым годом Чаще всего пользователи заказывали подарочные наборы из ассорти шоколадных конфет или пралине. В среднем они готовы отдать за популярные товары от 300 до 400 рублей.

По словам экспертов, спрос на сувенирные новогодние товары за декабрь вырос в 2,8 раза. Чаще всего в качестве подарков в этой категории россияне выбирают тематические фигурки эльфов и гномов, рождественские колокольчики и украшения-венки для дома. Они готовы отдать за популярные товары категории от 300 до 1,2 тысячи рублей за один подарок.

Спрос на кухонную бытовую технику в декабре вырос в 1,6 раза год к году, а на подарочные наборы посуды — на треть. Чаще всего среди техники россияне выбирают кофемашины, электрические грили и миксеры. В среднем за популярные товары категории они готовы отдать от 5 до 7,5 тысячи рублей.

Больше трети (35%) россиян заявили, что их бюджет на все подарки в этом году не превысит 3 тысячи рублей. Почти столько же (34%) респондентов потратят чуть больше — от 3 до 5 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей на подарки потратят более 10% россиян.

Большинство (71%) опрошенных покупает подарки в онлайн- и офлайн-магазинах. Подарки своими руками делают только 5% опрошенных. Четверть россиян заявила, что редко упаковывает подарки, а треть подбирает упаковку почти для каждого подарка.

Гораздо больше запланированных подарков россияне любят сюрпризы: 52% респондентов не составляют список пожеланий по подаркам. Заранее его готовят только 15% опрошенных.

Автор: Elvira
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