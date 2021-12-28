AliExpress Россия будет доставлять продукты из Ашана

AliExpress Россия запустила доставку из Ашана. Теперь пользователи смогут заказать товары из более чем 90 гипермаркетов сети в сервисе «Есть!» мобильного приложения AliExpress Россия. Это специальный раздел в приложении для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных с доставкой день в день, а также для бронирования лекарств в аптеках.

Пользователям AliExpress Россия уже доступна доставка продуктов из более чем 90 гипермаркетов Ашан в 30 крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Всего у пользователей будет выбор из 20 000 товаров Ашана, которые разделены на 18 категорий, включая продукты питания, бытовую химию и товары для дома. Партнёром по сборке и доставке заказов выступил СберМаркет.

Заказ привезут день в день в двухчасовой период после его оформления или на следующий день. Минимальная сумма заказа составит 1500 рублей, а сумма доставки — 179 рублей. Пользователь сможет выбрать товары из ассортимента ближайшего магазина, из которого будет осуществляться доставка.