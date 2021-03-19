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AliExpress Россия доплатит продавцам за новых покупателей

AliExpress будет возвращать комиссию продавцам, которые приводят на маркетплейс собственных покупателей. Если пользователи приходят в магазин на AliExpress с сайта продавца, его страниц в социальных сетях или из рекламы, то комиссия с продажи составит 0%. Эта мера призвана поддержать малый и средний бизнес, который либо не имеет своего интернет-магазина и продаёт только через социальные сети и маркетплейс, либо хочет быстрее развить свой магазин на AliExpress, приводя первых покупателей из собственных каналов продаж.

Отмена комиссии за внешний трафик позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса: открыть магазин, брендировать витрину, загрузить товары, участвовать в акциях, проводить прямые трансляции, пользоваться инструментами общения с покупателями, в том числе арбитражем, а также принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг (в среднем по рынку эта услуга стоит не менее 2%). Единственной статьей расходов для продавца останется логистика, но эти затраты неизбежны для любого канала продаж.

«Мы рассматриваем отмену комиссии за внешний трафик как возможность поддержать две категории продавцов. Первая — это те, кто работают с AliExpress как с основным каналом сбыта и всегда ведут в свой магазин на платформе трафик из собственных источников. Вторая категория — новые продавцы, которым нужно привлечь внимание первых покупателей, заработать отзывы и рейтинг, чтобы раскрутить маховик продаж. Они также используют соцсети, рассылки и рекламу, и тоже смогут не платить комиссию. Мы считаем такой подход справедливым», — комментирует Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

Чтобы экономить на комиссии маркетплейса, приводя трафик извне, любой продавец сможет сгенерировать специальную ссылку на свой магазин или конкретный товар в личном кабинете на AliExpress. Разместив полученную ссылку на своем сайте, во ВКонтакте, Facebook, Instagram или на любом другом ресурсе, предприниматель сможет вести торговлю на AliExpress без комиссии.

Пользуясь льготами за привлечение новых покупателей в свой магазин, продавец сможет получать и другие субсидии от AliExpress. В частности, используя логистику от «Цайняо», магазину доступно бесплатное хранение товаров на складе в течение 60 дней, бесплатная доставка по всей России первых 100 заказов, а затем доставка по всей стране заказов весом до 2 кг за 69 руб. (без НДС), что помогает сократить около 50% расходов на логистику.

На данный момент с AliExpress работают более 35 тыс российских продавцов, которые разместили на платформе более 5,5 млн локальных товаров.

Автор: Анна
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