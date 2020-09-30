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AliExpress Россия и Mail.ru Group запустили виртуальные киоски товаров

AliExpress Россия и Mail.ru Group сообщили о запуске виртуальных киосков товаров. Они позволяют на сайтах медиапроектов Mail.ru Group выбирать товары AliExpress из 500 категорий. В специальной карусели будут отображаться популярные, новые или релевантные для статьи товары.

Виртуальные киоски ранжируют более 77 млн товаров из аффилиатной программы AliExpress по гибким настройкам и предлагает покупателю оптимальный список в контексте запроса страницы. Аффилиатная программа помогает продавцам продвигать товары на площадках партнеров (блоги, медиа, социальные сети) и построена по модели оплаты продавцом комиссии за продажи API выдает товары по ключевым словам и другим параметрам: цена, рейтинг, популярность. Такая система позволяет СМИ упростить работу с аффилиатной программой AliExpress и выбор релевантных товаров, а также нативно использовать витрины в любых материалах.

На данный момент киоски уже представлены на сайте проекта Hi-Tech Mail.ru. Товарные маркеры товаров помогают пользователям быстро найти самые выгодные предложения с максимальными скидками и сэкономить на покупках прямо в статьях с использованием автоматической витрины. Доступны следующие категории: распродажи, бестселлеры, выбор покупателей, популярные новинки, промо и многие другие. В ближайшее время киоски будут реализованы во всех медиапроектах Mail.ru Group (Авто, Леди, Дети и тд.).

Автор: Анна
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