AliExpress Россия и СДЭК запустили кампанию в поддержку сирот и малоимущих пожилых

Кампания под названием «СДАЛИ на доброе дело» поднимает вопросы гиперпотребления, сиротства и неблагополучной старости в России, призывая аудиторию делиться товарами первой необходимости. Пункты сбора товарных пожертвований появятся в ПВЗ СДЭК в самых неблагополучных в отношении сирот и стариков регионах России.

Любой посетитель пункта выдачи сможет оставить в специальном боксе новые и действительно нужные товары. Детским учреждениям — детское питание, игрушки, развивающие игры. Заведениям, поддерживающим пожилых людей — консервы, чай и какао, макароны и крупы, конфеты, памперсы для взрослых и бытовую химию. «Мы живём в эпоху потребления, и большая часть наших пользователей даже не помнит, что такое дефицит товаров первой необходимости. Как маркетплейс мы не призываем к аскезе, но предлагаем аудитории направить часть приобретаемого и потребляемого в пользу детей и пожилых, которые в силу разных обстоятельств не могут сами о себе позаботиться», — комментирует Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.

Пункты приёма пожертвований в рамках кампании «СДАЛИ на доброе дело» будут работать в ПВЗ СДЭК до конца 2021 года. Каждый из 40 пунктов прикреплён к определённой благотворительной организации, которая получит всё, что посетители ПВЗ положат в бокс для сбора товаров. Партнёрами «СДАЛИ на доброе дело» являются фонды «Старость в радость», «Забытые живые», общественная организация «Много деток хорошо» и ряд других местных общественных организаций, НКО и конкретных домов малютки, которые получат товары напрямую либо перераспределят в подопечные заведения. Логистикой пожертвований займётся компания СДЭК. Компания не новичок в благотворительных проектах.

«Мы помогали детям-сиротам, отправляя “Добрые посылочки” и предлагая коллегам в СДЭК поучаствовать в “Дне заботы за день работы”, обменивая стоимость своего рабочего дня на помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Мы уверены, что коллаборация с AliExpress в рамках нашей совместной акции поможет привлечь внимание неравнодушной общественности и побудить большее количество людей присоединиться к нам. Это наш первый благотворительный проект в партнёрстве с другой компанией, и в следующем году мы планируем нарастить своё присутствие и количество офисов-участников. Объединяясь, мы становимся сильнее, а поддержка медийных лиц, которые инициативно подключаются к нашим начинаниям, только подтверждает, что мы находимся на правильном пути. Мы хотим показать, что помогать просто, а первые шаги в благотворительности может сделать каждый», — рассказала Анна Иоспа, PR-директор СДЭК.

Лицом кампании «СДАЛИ на доброе дело» стал актёр, телеведущий и комик Владимир Маркони.

«Благотворительность бывает разная. Один подход – сгустить краски и вызвать у людей чувство вины за собственное благополучие. Другой, более близкий нам подход — заниматься благотворительностью от желания поделиться добрыми эмоциями, помочь незнакомому человеку испытать радость, улыбнуться. Владимир — человек, чьё появление в кадре означает повод для радости и позитивных впечатлений. Мы рады, что он присоединился к кампании — с его помощью мы хотим привлечь больше внимания к возможности делать добрые дела и получать от этого чистую радость», — комментирует Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.

Пункты сбора материальной помощи детям и старикам установлены ПВЗ СДЭК в Москве, Санкт-Петербурге и еще 27 городах, которые относятся к не самым благополучным регионам в отношении социального сиротства и старости. По данным портала «Такие дела», наиболее остро проблемы сиротства и старости стоят в Саратовской, Оренбургской, Смоленской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Амурской, Архангельской, Еврейской автономной, Кировской, Томской областях, в Алтайском, Забайкальском, Приморском, Красноярском крае, Республиках Алтай, Хакасия, Бурятия, Тыва, Коми. В этих регионах наблюдается разной степени сложности ситуация с численностью детей, которые нуждаются в устройстве в приёмные семьи, процентом успешного приёма, а также численностью людей пожилого возраста, проживающих в бедности.