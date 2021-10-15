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AliExpress Россия и ВкусВилл воссоздали сцены из культовых фильмов

В честь запуска магазина ВкусВилл в разделе «Есть!» приложения AliExpress команды двух брендов объединились и запустили активацию по мотивам популярного движения #изоляция. Вместо картин — кадры из фильмов: для вдохновения участников AliExpress и ВкусВилл воссоздали пять известных сцен из культовых фильмов.

В съёмке приняли участие реальные покупатели ВкусВилла, а в самих кадрах спрятаны товары: люди смотрят через хлеб вместо дыры («Побег из Шоушенка»), вместо снитча — печенье-орешек («Гарри Поттер»), вместо стирателя памяти — антисептик («Люди в чёрном»), вместо кольца — бейгл («Властелин колец»), упавший на пол чизкейк (сериал «Друзья»).

В рамках данной кампании с 14 октября по 14 ноября для всех городов, куда доставляют ВкусВилл и AliExpress, будет проходить конкурс #ВкусКино. Единственное правило участия в конкурсе: нужно воссоздать сцены из любимых фильмов или сериалов и поделиться получившимися кадрами в социальных сетях. Среди призов — набор продуктов от ВкусВилл, проектор, машина для попкорна и плед-лаваш для домашних просмотров от AliExpress.

Автор: Анна
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