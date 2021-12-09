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AliExpress Россия начала сотрудничество с PIM Solutions

AliExpress Россия и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рамках собственной логистической платформы компания будет сотрудничать со всеми крупными службами доставки, которые подключены к агрегатору MetaShip — 5post, КСЕ, dpd, Boxberry, IML, Hermes и так далее. MetaShip — продукт компании PIM Solutions, логистический агрегатор и интегратор, который выступает как связующее звено между интернет-магазинами и перевозчиками.

Пользователям собственной логистической платформы AliExpress Россия уже были доступны услуги главного партнёра площадки Почты России. Подключение агрегатора логистических сервисов MetaShip позволит AliExpress распределять потоки заказов со своего склада в пользу того или иного логического оператора исходя из требований к доставке со стороны покупателей. В обоих случаях заказы будут отгружаться со склада ежедневно. Усиление логистической платформы за счет подключения агрегатора позволит сократить сроки доставки заказов по России и расширить географию пунктов выдачи, добавив к нынешним отделениям и постаматам новые, расположенные в удобных для покупателя местах поблизости от дома.

Новые возможности будут доступны всем российским продавцам, которые работают с логистикой AliExpress Россия — подписывать дополнительные соглашения не придется. Открывая магазин на AliExpress, продавцы получают доступ к единому окну продажи — витрине магазина на площадке — с возможностью выбора способа доставки из множества каналов и опций, включая собственную логистику AliExpress Россия. Условия доставки для продавцов не изменятся, они продолжат работать по фиксированным тарифам.

Всего покупателям и продавцам AliExpress Россия доступно более 30 тысяч пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы AliExpress выдаются в магазинах X5 Retail Group, отделениях «Связного» (включая кобрендинговые ПВЗ «Связной» и AliExpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (порядка 2 тысяч точек) и их партнёрской сети, а также в отделениях «Почты России» (включая брендированные AliExpress).

Ежегодно перед высоким сезоном AliExpress Россия принимает меры для своевременной доставки заказов. В этом году компания в четыре раза усилили партнёрскую логистику. Также в два раза увеличила количество сотрудников на собственном фулфилменте в Чехове, который работает с российскими продавцами. В период распродаж мощности компании могут обработать до 1,5 миллионов локальных и до 10 миллионов заказов зарубежных товаров в сутки.

Автор: Elvira
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