AliExpress Россия начинает строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге

Представители AliExpress Россия и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провели рабочую встречу, на которой обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге.

Объект площадью 74 тысячи кв. м. планируется ввести в эксплуатацию в середине третьего квартала 2022 года. Строительство начато в декабре 2021 года, в настоящий момент закончены земляные работы, погружено четыре тысячи свай (50% от общего объёма). Для строительства компания привлекла более 200 человек из Свердловской области.

Мощность фулфилмент-центра составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки. Общий объём инвестиций — 6 млрд руб. Новый склад необходим для осуществления оперативной доставки товаров AliExpress всего региона. Товары российских продавцов планируется доставлять за 1-3 дня.

«Для региона важны капитальные вложения крупных игроков, развивающих инфраструктурные проекты. Такие проекты создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию сопутствующих отраслей, а также благоприятствуют развитию малого и среднего предпринимательства. 90% строительных материалов для объекта закупаются у предприятий Свердловской области, которая традиционно сильна в строительстве». Олег Чемезов, вице-губернатор Свердловской области

«Фулфилмент-центр в Екатеринбурге — первый региональный склад AliExpress Россия, строительство которого позволит сократить сроки доставки заказов от российских поставщиков до одного дня. Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт „Кольцово“. Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно. Благодаря выгодному географическому положению Екатеринбурга это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней». Григорий Орлов, директор по логистике AliExpress Россия

К началу февраля с AliExpress Россия работает более 3,6 тысяч продавцов из Свердловской области — за год их число выросло в 2,8 раз. Половина из них — индивидуальные предприниматели (1,8 тысяч), 300 продавцов — самозанятые, остальные 1,5 тысячи — юридические лица. По числу местных продавцов на AliExpress Свердловская область входит в топ-3 среди всех регионов Российской Федерации. Ассортимент в местных магазинах представлен товарами для дома и сада (22% свердловских продавцов торгуют в данной категории), инструментами и товарами для ремонта (11%), товарами для автомобиля (9%), спортивными товарами (9%), средствами для красоты и здоровья (8%) и другой продукцией. Всего в магазинах продавцов Свердловской области на AliExpress представлено более 2,1 млн уникальных товарных позиций. За год этот показатель вырос в 1,7 раз.