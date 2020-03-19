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AliExpress Россия обнуляет комиссию для российских продавцов

AliExpress Россия планирует обнулить комиссию для российских продавцов — эта мера призвана помочь малому и среднему бизнесу в сложный период. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия.

AliExpress Россия исторически удерживает комиссию с продавца на низком относительно остального рынка уровне — сейчас она составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на AliExpress Россия после 31 марта.

«Тренд на перетекание потребительского спроса из офлайна в онлайн не нов — мы наблюдаем его все 10 лет существования AliExpress. Нынешний бум онлайн-заказов подпитывается не только развитием сферы онлайн-услуг — покупатели проявляют осторожность, отказываясь от посещения магазинов. В этой ситуации онлайн-каналы продаж становятся основными для многих бизнесов. И многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью — через маркетплейс», — говорит Дмитрией Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов-резидентов других стран. Сейчас на AliExpress более 10 тыс российских продавцов, в ассортименте которых более 1,5 млн товаров почти во всех категориях маркетплейса: мода (одежда, обувь, аксессуары, часы и ювелирные украшения), бытовая техника и электроника, товары для детей, дома, сада, ремонта, автомобилей, спорта, а также косметика и товары повседневного спроса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 года, лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%). Далее идут товары для красоты и здоровья (19%), одежда и обувь (7%).

Глобальные события последних недель стимулировали бизнес российских продавцов на AliExpress. Так, во время карантина в Китае (февраль — начало марта), в течение которого посылки от китайских продавцов могли отправляться и доставляться с задержкой, продажи российских селлеров на AliExpress Россия выросли на 20%.

Автор: Анна
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