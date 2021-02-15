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AliExpress Россия окажет адресную поддержку российским производителям товаров

Компания выплатит по 1 млн рублей на поддержку бизнеса 14 предприятиям из 11 регионов России. Получателями станут финалисты конкурса «Хорошие вещи», который проходил с октября по январь. Среди них — производители изделий с хохломской, жостовской и гжельской росписью, вербилковского фарфора, скопинской и дымовской керамики, оренбургских пуховых шалей, платков с росписью в технике батик, игрушек из дерева и фарфора, украшений с традиционным орнаментом.

Все победители являются российскими производителями товаров народных художественных промыслов либо продукции, транслирующей российские традиции, историю, культуру. Общая численность сотрудников этих предприятий — около 1000 человек.

В рамках программы «Хорошие вещи» финансовую поддержку получат представители малого и среднего бизнеса из Владимирской, Волгоградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Челябинской областей, а также из Санкт-Петербурга и Республики Дагестан. Финалисты получат денежные призы: 4 победителя — по 1 млн рублей на развитие бизнеса, 10 финалистов — по 1 млн рублей в виде компенсации их расходов на работу с маркетплейсом: оплату комиссии, затрат на логистику и продвижение.

Всего в конкурсе приняли участие 50 компаний компаний из 21 области, 3 республик и двух городов федерального значения. Вне зависимости от итогов конкурса все конкурсанты получат дополнительное промо на AliExpress в виде размещения товаров в специальном разделе «Сделано в России».

«AliExpress Россия последовательно реализует стратегию поддержки малого и среднего бизнеса: мы отменили комиссию для новичков, сократили тарифы на доставку заказов, сделав их едиными по всей территории России. Конкурс „Хорошие вещи“ — наш первый опыт оказания адресной поддержки предприятиям, продукция которых ценна не только с материальной точки зрения, но и с культурной. Мы относимся к российским продавцам не потребительски, а партнерски, поэтому планируем продолжать грантовые инициативы и улучшения платформы, чтобы малый бизнес не выживал, а преуспевал», — комментирует Анастасия Жбанова, вице-президент AliExpress Россия по коммуникациям.

Победители конкурса (в алфавитном порядке):

  • «Азимут» — производитель плетёных изделий из Кирово-Чепецка, Кировская область (ПФО)

  • «Камелия» — производитель шёлковых платков с ручной росписью из Озёрска, Челябинская область

  • «Объединение «Гжель» — производитель изделий из керамики и фарфора с росписью из дер. Турыгино, Московская область

  • Ордена «Знак Почёта» Акционерное Общество «Хохломская Роспись» — производитель изделий из дерева с хохломской росписью из Семёнова, Нижегородская область.

Финалисты конкурса (в алфавитном порядке):

  • «ДО Промыслы Вербилок» — производитель вербилковского фарфора из Талдома, Московская область

  • «Дымов Керамика» — производитель посуды и товаров для дома из керамики, Суздаль, Владимирская область

  • «Жостовская фабрика декоративной росписи» — производитель подносов с жостовской росписью, Мытищи, Московская область

  • «Мастерская Алешиных» — производитель аксессуаров из меди, латуни, мельхиора, Великий Новгород, Новгородская область

  • «НХП «Потешный промысел» — производитель фарфоровых кукол, Санкт-Петербург

  • «ОренбургШаль» — производитель пуховых платков из шерсти коз, Оренбург, Оренбургская область

  • «Скопинская художественная керамика» — производитель посуды, сувениров, ваз, кашпо, часов, шамотных изделий для сада из керамики

  • «Царицынская игрушка» — производитель традиционных деревянных игрушек для детей из Волгограда, Волгоградская область

  • Onega — украшения из серебра по мотивам древнерусской культуры из Арзамаса, Нижегородская область

  • World4kids — производитель деревянных домиков для кукол из Махачкалы, Республика Дагестан.

Автор: Анна
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