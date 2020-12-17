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AliExpress Россия открыла медиацентр для локальных продавцов

На маркетплейсе AliExpres появился встроенный сервис для хранения и обработки фотографий — «Медиацентр». В отличие от многих других облачных сервисов, которые позволяют обрабатывать и хранить бесплатно до 10 Гб файлов, емкость «Медиацентра» составит 50 Гб.

В результате российские продавцы AliExpress смогут подготовить и хранить десятки тысяч изображений для оформления магазина и карточек товара, не покидая платформу. Это первый запуск подобного встроенного сервиса на российских торговых онлайн-площадках.

По данным AliExpress, конверсия в покупку у товаров с качественными снимками выше на 12%: чем качественней и четче фотография, которую видят покупатели в поисковой выдаче или в каталоге товаров маркетплейса, тем чаще они переходят на страницу с описанием продукции и покупают ее.

«У среднего и крупного бизнеса подготовка изображений для онлайн-продаж не вызывает проблем, ведь компании такого масштаба могут позволить себе услуги фотографа и дизайнера. Самозанятые, индивидуальные предприниматели и небольшие компании часто решают вопрос собственными ресурсами, из-за чего может страдать качество. Встроенный инструмент подготовки изображений позволит даже небольшим продавцам лучше презентовать свой товар на платформе и улучшить свои показатели продаж», — говорит Герман Ваймер, руководитель развития платформы для продавцов AliExpress Россия.

С помощью «Медиацентра» продавцы AliExpress смогут внести базовые правки в фотографию, сделав ее более пригодной для онлайн-продаж: убрать фон, повернуть или отразить изображение, изменить размер или соотношение сторон. Каждой готовой фотографии присваивается ссылка, которую можно использовать для загрузки товара в магазин на AliExpress через Excel.

Подготовка и хранение изображений — не единственная услуга, которой продавцы AliExpress могут воспользоваться бесплатно. Платформа предлагает ряд бесплатных логистических услуг, таких как доставка первых заказов и хранение товаров в течение 60 дней на складах фулфилмент-партнеров. Также все продавцы AliExpress не платят комиссию за продажу первых 100 товаров и могут бесплатно использовать все инструменты продвижения платформы: прямые трансляции (стримы), акции, промокоды, купоны и многое другое.

Автор: Анна
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