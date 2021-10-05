AliExpress Россия открыла первый онлайн-магазин в оффлайне

AliExpress и магазин живых цветов ЯжФлорист открыли первый цифровой цветочный магазин на Дорогомиловском рынке. С 5 по 10 октября на рынке будет работать витрина с цветами, которые можно разглядеть вживую и затем заказать с экспресс-доставкой онлайн, перейдя по QR-коду на витрине лавки.

Цветочная лавка AliExpress будет открыта для посетителей в будние дни с 10:00 по 18:00 и в выходные с 10:00 до 20:00. AliExpress открыл эту поп-ап лавку в честь запуска новой категории с живыми цветами: с сентября на платформе появился раздел с магазинами, которые доставляют букеты по Москве.

Также с 8 по 10 октября будет работать цветочная школа «Цветы в деталях». Преподаватель школы Маргарита Тимофеева расскажет гостям о сезонных сортах и научит подбирать лучшие цветочные сочетания. Посетители лавки смогут собрать букет вместе с флористом и бесплатно забрать его домой.

«Показываем красивое в офлайне. Потому что живые цветы — это именно та категория, которую часто хочется разглядеть вживую, прежде чем заказывать онлайн. Партнёром нашей лавки стала команда ЯжФлорист, и это неслучайно. Проект специализируется на доставке не готовых букетов, а цветов, которые можно самостоятельно собрать в уникальные композиции. Мы видим, что людям нравится так реализовывать свои идеи, и будем рады всем, кто придёт в нашу цифровую лавку, чтобы составить букет», — прокомментировала Инна Булычёва, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

Цветы — не первая товарная категория, в которой будут представлены исключительно локальные российские продавцы маркетплейса. Недавно на AliExpress появились разделы с семенами и растениями — вся продукция доставляется российскими продавцами AliExpress не из-за границы, а локально, и в большинстве случаев заказ приходит в срок от 2 до 5 дней.