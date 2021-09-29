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AliExpress Россия открывает новую категорию для экспорта товаров российских продавцов

Зарубежным покупателям станет доступна категория «еда» с товарами длительного хранения от локальных продавцов AliExpress Россия.

Первым продавцом новой категории, чьи товары будут доступны покупателям за границей, станет компания FOODCODE, которая специализируется на производстве продуктов питания из натуральных ингредиентов без глютена. Производство сертифицировано на соответствие международным стандартам FSSC 22000. Отсутствие глютена подтверждено сертификатом AOECS (Ассоциация Европейских обществ больных целиакией) и знаком «Перечёркнутый колос».

«Для нас большая честь и радость представлять Россию в категории „еда“ на международной арене. Это уникальная возможность выхода производителей на глобальный рынок продуктов питания. Благодарим AliExpress Россия за поддержку и огромный вклад в развитие локальных продавцов», — комментирует Никита Бобарыкин, СЕО компании FOODCODE.

Товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые зарубежные пользователи AliExpress Global. Доставка будет осуществляться через Почту России. На этапе пилотного запуска все расходы по логистике AliExpress Россия берёт на себя.

AliExpress — одна из самых популярных торговых площадок в мире с аудиторией более 150 млн покупателей. Продажи через платформу будут осуществляться по классической трансграничной В2С-модели. Товары будут отправляться покупателю Почтой России.

За последний месяц количество зарубежных покупателей экспортных товаров увеличилось на 400%.

Также компания открывает приём заявок от продавцов для участия в экспортной программе в категориях «товары для мам и детей» и «еда». В будущем AliExpress Россия продолжит расширять направление новыми категориями и производителями.

Автор: Анна
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