+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

AliExpress Россия открывает собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

Aliexpress Россия открывает свой собственный фулфилмент-центр на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тысяч квадратных метров. В ближайшее время компания создаст более 500 рабочих мест для обеспечения работы склада, включая офисных сотрудников и работников склада. Новый фулфилмент-центр в Чехове будет обрабатывать заказы локальных продавцов — это должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления заказа.

До конца 2021 года компания также планирует начать строительство нескольких фулфилмент-центров в крупных регионах России: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тысяч квадратных метров.

AliExpress Россия планирует развивать собственную логистику для ускорения доставки локальных заказов, но также продолжит работу с партнёрами: «Почтой России», 5Post, Связным, Kazan Express, «Цайняо» и другими.

Aliexpress Россия открывает свой собственный фулфилмент-центр на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тысяч квадратных метров. В ближайшее время компания создаст более 500 рабочих мест для обеспечения работы склада, включая офисных сотрудников и работников склада. Новый фулфилмент-центр в Чехове будет обрабатывать заказы локальных продавцов — это должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления заказа.

До конца 2021 года компания также планирует начать строительство нескольких фулфилмент-центров в крупных регионах России: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тысяч квадратных метров.

AliExpress Россия планирует развивать собственную логистику для ускорения доставки локальных заказов, но также продолжит работу с партнёрами: «Почтой России», 5Post, Связным, Kazan Express, «Цайняо» и другими.

«Развитие локального сегмента нашего бизнеса, то есть продажи товаров с доставкой из России — приоритет на ближайшее время. AliExpress давно закрепил лидерские позиции в трансграничном бизнесе, мы также очень активно растём в локальном e-commerce.

Обеспечение эффективно работающей логистики, быстрой доставки как с помощью партнёров, так и собственными силами — важнейший шаг в этом направлении. Именно поэтому мы добавляем к партнёрской логистике и собственную, которая поможет доставлять наиболее популярные товары уже на следующий день после заказа», — комментирует Дмитрий Сергеев, СЕО AliExpress Россия.

Новый склад будет доступен для продавцов со всех регионов России и позволит отправлять товары по всей стране. Фулфилмент-центр подходит для любых товаров, которые разрешены для продажи на AliExpress, а также будет предоставлять услуги по упаковке и сортировке товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 сентября / Комментарии
«М.Видео» протестировала экспресс-доставку в космос

«М.Видео» протестировала экспресс-доставку в космос

Компания «М.Видео» в рамках развития экспресс-форматов доставки вместе с агентством креативных коммуникаций BlackLight протестировал беспилотный автоматический стратостат, который доставил сотню беспроводных зарядок в космос, на высоту 30 000 метров.

далее →

1 сентября / Комментарии
Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Компания Borzo решила объединить все свои проекты в десяти странах под одной торговой маркой. Ранее в России она работала под брендом Dostavista, теперь курьерская служба также сменит название на Borzo. По данным Crunchbase, платформа привлекла от инвесторов $35 млн.

далее →

30 августа / Комментарии
Почта России запустила бонусную программу по всей стране

Почта России запустила бонусную программу по всей стране

Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты смогут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля. 

далее →

26 августа / Комментарии
Почта России начала выдавать посылки в почтоматах в столичном метро

Почта России начала выдавать посылки в почтоматах в столичном метро

В Московском Метрополитене в переходе станции метро «Пушкинская» заработал почтомат Почты России. Это первый из 90 почтоматов, которые заработают в разных точках московского метро в ближайшее время.  

далее →

26 августа / Комментарии
«Вкусвилл» открыл кухни в формате dark kitchen

«Вкусвилл» открыл кухни в формате dark kitchen

«Вкусвилл» запустил производство и доставку горячих блюд через мобильное приложение. Сейчас открыто 11 кухонь в формате dark kitchen в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Для сети это первое собственное производство готовых блюд. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!