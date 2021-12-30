AliExpress Россия поднимет класс доставки товаров из Китая

С января 2022 года AliExpress Россия начала автоматически бесплатно повышать класс доставки для заказов из Китая с «Super Economy» на «Economy», чтобы исключить из оборота практически все неотслеживаемые отправления, а также ускорить доставку зарубежных товаров в Россию.

Покупатели смогут воспользоваться более удобной доставкой без увеличения расходов на логистику. Теперь все посылки будут получать трек-номера, по которым можно проверить статус их доставки и получить уведомление о прибытии в отделения Почты России, а также в постаматы и пункты выдачи заказов. Это наиболее актуально для небольших заказов дешевле 2$.

С момента создания совместного предприятия 2 года назад AliExpress Россия сократила сроки доставки зарубежных заказов вдвое. Для этого совместно с партнёрами компания запустила новые грузовые авиарейсы в крупные города России, включая специальный рейс из Гонконга для доставки электроники.

Сейчас пользователи AliExpress Россия могут забрать свои покупки из более чем 30 000 пунктов выдачи заказов и постаматов по всей России. А благодаря сотрудничеству с Почтой России даже в самых удалённых населённых пунктах покупатели получат свои посылки.

Кроме того, в 2021 году компания начала развитие собственной логистической инфраструктуры и открыла первый собственный фулфилмент площадью 55 000 квадратных метров в Чехове для работы с российскими продавцами. В 2022 году AliExpress Россия планирует увеличить площади собственного фулфилмента в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России до более чем 200 тысяч квадратных метров.