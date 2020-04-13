+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

AliExpress Россия предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — российские продавцы маркетплейса могут бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней. Таким образом компания поддерживает продавцов, у которых нет своего склада или которые вынуждены отказаться от нынешнего из-за ухудшений условий работы. Бесплатное хранение товара вместе с нулевой комиссией для новых продавцов AliExpress, действующей с апреля, позволит малому и среднему бизнесу сократить большую часть расходов, связанных с торговлей через маркетплейс.

Услуги фулфилмента, включая складское хранение и доставку по всей стране, предоставляют компании, имеющие прямую интеграцию с AliExpress: Cainiao, логистический партнер AliExpress Россия, и Бета ПРО. Все склады, предназначенные для бесплатного хранения, расположены в Московской области. На первом этапе для бесплатного хранения выделено порядка 20 тыс. кв. метров, но постепенно будут вводиться дополнительные площади. Чтобы воспользоваться услугой, продавцу надо подать заявку в AliExpress Россия — специалисты компании подберут склад, который будет максимально соответствовать товарной категории. Если товар не будет распродан в течение 60 дней, продавец сможет его забрать или продлить срок хранения за стандартную плату.

Продавцы AliExpress могут бесплатно хранить одежду, обувь, аксессуары, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и многое другое (кроме горюче-смазочных материалов и товаров с особенным температурным режимом). Для каждой категории есть свои услуги. Например, для одежды есть сортировка товаров из одного завоза по разным ячейкам, услуга формирования комплектов, вешалочное хранение и проверка качества товара при возврате, чтобы продавцы не терпели убытков из-за повреждений или загрязнений.

«AliExpress Россия — компания с китайскими корнями, но уже не китайская. Мы работаем на российском рынке, с российскими продавцами и российскими потребителями. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы в этой сложной ситуации малый и средний российский бизнес нашёл своего покупателя, увеличил продажи и вышел из кризиса сильнее, чем был. Все наши средства и программы сейчас направлены на это. И мы уже видим, что на маркетплейс выходят не только те, кто имеет опыт в онлайн-продажах, но и традиционный офлайн-ретейл», — говорит Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

С начала апреля действует нулевая комиссия для всех новых продавцов AliExpress — в течение полугода или на первые 100 заказанных товаров. С момента ввода этой меры динамика подключения магазинов к площадке удвоилась. На данный момент на AliExpress работает более 10 тыс. российских магазинов, ассортимент которых превышает 1,5 млн товаров. Каждый продавец самостоятельно управляет ценой на свой товар. Важное преимущество российских магазинов маркетплейса перед трансграничными — возможность доставлять заказы до двери клиента в срок от двух дней. AliExpress Россия позволяет магазинам организовать логистику тремя способами: используя собственный склад и доставку, пользуясь своим складом и доставкой партнеров маркетплейса либо поручив хранение и доставку партнёрам AliExpress.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 апреля / Комментарии
Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Федеральная служба доставки Boxberry и сервис заказа такси и доставки Gett запустили новый сервис в Москве, чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период самоизоляции. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из пунктов выдачи Boxberry и постаматов партнёров и доставят получателям на дом.

далее →

13 апреля / Комментарии
Интернет-магазин DNS подключился к сервису доставки 5Post

Интернет-магазин DNS подключился к сервису доставки 5Post

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, запустила доставку цифровой и бытовой техники из интернет-магазина dns-shop.ru. В условиях смещения потребительской активности из офлайна в онлайн инфраструктура 5Post позволит одной из крупнейших сетей магазинов техники доставлять товары в 8 500 магазинах торговой сети «Пятёрочка» по всей России, расположенных рядом с домом.  

далее →

9 апреля / Комментарии
Boxberry запустила курьерскую доставку из ПВЗ и организует мобильные пункты выдачи

Boxberry запустила курьерскую доставку из ПВЗ и организует мобильные пункты выдачи

Компания Boxberry перестраивает работу, чтобы обеспечить бесперебойную доставку получателям, несмотря на ограничительные меры. Из-за вынужденного закрытия большинства торговых центров, работа части пунктов выдачи оказалась парализована. Чтобы доставить адресатам отправления, оказавшиеся в закрытых точках, служба запустила сервис доставки пешими курьерами.

далее →

9 апреля / Комментарии
Delivery Club за свой счет удвоит чаевые для курьеров

Delivery Club за свой счет удвоит чаевые для курьеров

Сервис доставки еды в России Delivery Club в два раза увеличит сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Дополнительное денежное поощрение курьеры получат по итогам месяца. Финансовые обязательства, связанные с данной инициативой, компания берет на себя. 

далее →

7 апреля / Комментарии
Gett доставит на дом заказы из постаматов PickPoint

Gett доставит на дом заказы из постаматов PickPoint

Чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период карантина, сервис заказа такси и доставки Gett и федеральная сеть постаматов PickPoint запустили бесконтактную доставку в Москве. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из постаматов или пунктов выдачи PickPoint и доставят получателям на дом.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!