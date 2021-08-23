AliExpress Россия проанализировала спрос на комплектующие для ПК

Аналитики AliExpress Россия посчитали, что за период с 1 по 15 августа интерес россиян к комплектующим для ПК вырос в два раза. Они связали это с подготовкой к новому учебному году. При этом майнинг перестает быть основной причиной роста категории — россияне чаще покупают товары с защитой от него.

Спрос на видеокарты за период вырос в 7,5 раза по сравнению к прошлому августу. В рейтинге покупок — видеокарты с защитой от майнинга и зашифрованным BIOS. Россияне не экономят на видеокартах — за самые популярные модели они готовы отдать от 13 до 62 тысяч рублей.

Материнские платы стали покупать чаще в полтора раза за период. Спросом пользуются устройства с четырехканальным режимом работы памяти, наличием двух разноформатных портов для M2-накопителей. Средняя цена популярных материнских плат — от 4 до 6 тысяч рублей. Помимо материнских плат, за август в 1,4 раза вырос спрос на корпуса для сборки ПК. Самой востребованной конфигурацией остается MidiTower с прозрачной стенкой из акрила и подсветкой. В среднем россияне тратят на такие товары от 2 до 6 тысяч рублей.

Спрос на внутренние SSD-накопители за период вырос в 1,4 раза. Чаще всего россияне покупают диски объемом в 120 ГБ. Их средняя стоимость варьируется от 4 до 8 тысяч рублей. Спрос на внешние жесткие диски вырос еще сильнее — в 1,6 раза. Особенным спросом пользуются модели с объемом памяти в 2 ТБ.

Еще одна популярная категория — мышки и клавиатуры. Спрос на эти аксессуары, необходимые для сборки ПК, в этом августе вырос в 2,5 раза. Чаще всего пользователи выбирают беспроводные мышки с Bluetooth и игровые механические клавиатуры с подсветкой.