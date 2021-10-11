AliExpress Россия раскрывает бизнес-результаты полугодия

По итогу первого полугодия финансового года (1 апреля 2021 – 30 сентября 2021) оборот AliExpress Россия достиг 133,3 млрд рублей. Оборот товаров из России растет опережающими темпами: за этот период продажи товаров российских продавцов выросли на 126%, заказы выросли в 5,5 раз.

Совместное предприятие AliExpress Россия (принадлежит Mail.ru Group, USM International, Alibaba Group и РФПИ) раскрывает свои бизнес-результаты за первое полугодие финансового года. Ранее AliExpress Россия раскрыла бизнес-результаты прошлого финансового года*. В дальнейшем AliExpress Россия переходит на календарный финансовый год и проведет следующее раскрытие в 2022 году по итогам всего 2021 года.

Оборот и локальный бизнес

Оборот (GMV) за первое полугодие финансового года (1 апреля 2021 – 30 сентября 2021) составил 133,3 млрд рублей (не включая услуги) с ростом более 36% год к году. Продажи товаров локального маркетплейса выросли на 126% год к году, к концу сентября оборот локального бизнеса AliExpress Россия (не включая услуги) составил более трети от общего оборота.

В сентябре 2021 года среднее ежедневное количество заказов локальных товаров достигло 100 тысяч в день. За первое полугодие количество заказов от продавцов из России выросло в 5,5 раз год к году, общее количество заказов на платформе за полугодие достигло 139,2 млн.

«Мы последовательно придерживаемся стратегии локализации AliExpress, увеличивая продажи товаров из России, переходя на разработанное нашей командой приложение и сайт, запуская наши российские технологии и проекты в области социальной коммерции с Mail.ru Group. Мы ожидаем ускорения роста во втором полугодии, которое для нас всегда больше чем первое, и результаты сентября уже показывают это», – комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Покупатели

Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 27.9 млн человек. При этом количество покупателей товаров из России выросло год к году на 114%.

Ассортимент

Общий ассортимент AliExpress является самым большим на рынке (177,1 млн товаров) и растет год от года, при этом по локальному сегменту количество SPU российских продавцов увеличилось на 230% за год и составило 11,7 млн.

Продавцы

Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 350 тысяч. Количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress составляет более 275 тысяч, оно увеличилось на 45% год к году. Количество российских продавцов увеличилось на 172% и составило 75,5 тысяч.

Social e-commerce

На сегодняшний день оборот AliExpress Россия из social e-commerce составляет более 6% от общего оборота (включает механики во ВКонтакте, Одноклассниках и реферальную программу во всех социальных сетях). Оборот товаров, реализованных через live-стримы внутри приложения AliExpress, составил более 1,2 млрд рублей за отчетный период первого полугодия финансового года.

Локальное мобильное приложение

Летом 2021 года AliExpress Россия запустила локальное приложение в iOS и Android, которое сразу зарекомендовало себя у пользователей: с начала октября приложение находится в топе российских сторов. Пользователи проводят в локальном приложении на 20% больше времени, чем в глобальном; также по сравнению с глобальным приложением улучшились показатели лояльности: как коэффициент удержания пользователей (retention), так и частота покупок.

Популярные категории и их рост в локальной части AliExpress Россия:

Самые быстрорастущие локальные категории по GMV:

продукты питания (рост 13000%)

электронные товары (подписки, сертификаты) (рост 7000%)

товары для свадеб и праздников (рост 4500%)

одежда и аксессуары (рост 485%)

мебель (рост 346%)

мужская одежда и нижнее белье (рост 344%)

товары для дома и сада (рост 307%)

электроника и аксессуары (рост 291%)

ювелирные украшения и аксессуары (рост 275%)

товары для мам и детей (рост 217%)

нижнее белье (рост 212%)

игрушки и товары для хобби (рост 209%)

Топ категорий в локальном сегменте по количеству заказов:

товары для дома и сада (2 млн заказов с ростом 563%)

телефоны (1,5 млн заказов с ростом на 135%)

красота и здоровье (1,3 млн заказов с ростом на 177%)

инструменты (1,3 млн заказов с ростом 178%)

электроника (1,2 млн заказов с ростом на 73%)

автомобильные запчасти и аксессуары (1,2 млн заказов с ростом на 158%)

продукты питания (964 тыс. заказов с ростом 7077%)

устройства для дома (881 тыс. с ростом на 70%)

Самые быстрорастущие локальные магазины за первое полугодие:

Производители и продавцы электроники и гаджетов POCO Official Store, «Связной», «Ситилинк», «Мегафон», Xiaomi, Molnia Electronics, Realme, Asus, ELKO PC Store, TechPort Store, товары для детей и хобби LEGO, товары для дома «Сима Ленд».

Логистика

На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тысяч пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы AliExpress выдаются в магазинах X5 Retail Group, отделениях «Связного» (включая кобрендинговые ПВЗ Связной и AliExpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (более 1 тысячи точек), в ПВЗ Kazan Express и в отделениях «Почты России» (включая брендированные AliExpress).

В рамках развития фулфилмента к 45 тысячам квадратных метров склада «Цайняо» в Домодедово добавился партнерский склад ещё на 8 тысяч квадратных метров в Подольске, а также первый собственный фулфилмент-центр в Чехове на 55 тысяч квадратных метров. В следующем календарном году компания планирует увеличить площади собственного фулфилмента в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России до 200 тысяч квадратных метров.