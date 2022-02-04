AliExpress Россия раскрывает результаты 2021 года

По итогу календарного 2021 года AliExpress Россия остаётся самым посещаемым в России маркетплейсом с ежемесячной аудиторией более 35 млн человек и оборотом более 306 млрд рублей. Оборот товаров из России за этот период вырос на 124%.

Оборот и локальный бизнес

Суммарный оборот AliExpress Россия за 2021 год составил 306 млрд рублей (не включая услуги). Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России) не включая услуги превысил 110 млрд рублей и вырос на 124% год к году, составив 36% общего оборота. Общий оборот AliExpress Россия вырос на 46% год к году.

В декабре 2021 года среднее ежедневное количество локальных заказов достигло 205 тысяч в день. Этот показатель за год вырос на 220%. Общее число заказов за 2021 год составило 309 млн, при этом средний чек благодаря динамичному росту локального бизнеса вырос за год более чем на 20%.

Покупатели и аудитория

Количество уникальных покупателей за год превысило 28,7 млн человек. При этом количество покупателей локальных товаров выросло в 2 раза за год. Улучшение сервиса AliExpress в России показало свой результат: существенно вырос показатель NPS (удовлетворённости покупателей) благодаря улучшению скорости и своевременности доставки, увеличению ассортимента и обновлению приложения. Помимо этого вырос retention (показатель возвращаемости пользователей), частота покупок и конверсия в покупку.

Количество уникальных пользователей за 2021 год превысило 80,2 млн, что на 31% выше прошлогоднего показателя, а общая зарегистрированная аудитория превышает 200 млн пользователей. Ежемесячная аудитория (MAU) AliExpress составляет 35 млн человек, ежедневная (DAU) — 12,5 млн человек. По этой метрике согласно статистике Mediascope (данные января 2022) AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России, а также находится в топе по скачиваниям за 2021 год по статистике App Annie (январь 2022).

Топ-10 активных городов по покупкам на AliExpress: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Ассортимент

Количество SPU (уникальных товарных единиц без учёта цветов и размеров) с доставкой из Китая, России и других стран составляет более 211 млн и продолжает оставаться самым большим на рынке e-commerce в России. Количество SPU год к году выросло более, чем на 52%. Количество SPU российских продавцов увеличилось более чем на 184% за год и составило 16,5 млн.

Также справочно приводится показатель SKU (уникальные товарные единицы с учётом цветов и размеров), который по состоянию на конец 2021 года составил более 3,2 млрд SKU (локальный и трансграничный бизнесы) и вырос на 48% к прошлому году.

Продавцы

Общее число продавцов на AliExpress составляет более 400 тысяч, оно увеличилось на 69% за год. Количество российских продавцов выросло на 193% за год и составило 102,5 тысячи.

Локальное мобильное приложение

Летом 2021 года AliExpress Россия запустила локальное приложение в iOS и Android, которое стало самым скачиваемым среди приложений для покупок в России по данным App Annie. Как и в прошлом полугодии, пользователи проводят в локальном приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. Среднее время, которое проводит пользователь в приложении — 13 минут. По сравнению с глобальным приложением вновь улучшились показатели лояльности: коэффициент удержания пользователей (retention) и частота покупок.

Результаты «Есть!», быстрой доставки продуктов питания и товаров первой необходимости

Количество заказов через канал «Есть!» в пиковые периоды составляет 20 тысяч в сутки. Этот показатель вырос на 671% по сравнению с 2020 годом. На сегодняшний день «Есть!» работает в 120 городах России.

«В 2021 году мы практически завершили полную локализацию бизнеса, построив полноценную отдельную российскую компанию с собственной технологической базой. У нас есть возможности и ресурсы для активных инвестиций, прежде всего, в логистическую инфраструктуру. Мы убеждены в огромном потенциале российского рынка электронной торговли и уверены в том, что борьба за лидерство на нём только начинается. У AliExpress есть уникальный ассортимент, конкурентный локальный продукт и огромная пользовательская аудитория. Наша основная задача в 2022 году — принципиальное улучшение пользовательского опыта и сервиса, чтобы наши покупатели могли получить товары из другой страны за неделю, а из России — на следующий день, причём по столь же доступным и привлекательным ценам». Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Популярные категории в AliExpress

Популярные категории по обороту (GMV):

Телефоны и коммуникации (рост на 42%)

Компьютеры и офисная техника (рост на 53%)

Автомобильные запчасти и аксессуары (рост на 42%)

Товары для дома и сада (рост на 42%)

Инструменты (рост на 51%)

Топ категорий по количеству заказов:

Товары для дома и сада

Товары для красоты и здоровья

Ювелирные украшения и бижутерия

Автомобильные запчасти

Электроника

Инструменты

Популярные категории и их рост в локальном маркетплейсе (российские продавцы)

Самые популярные категории по обороту (GMV):

Телефоны и коммуникации (рост на 98% год к году)

Устройства для дома (рост на 65%)

Электроника (рост на 50%)

Компьютеры и офисная техника (рост на 129%)

Инструменты (рост на 131%)

Автомобильные запчасти и аксессуары (рост на 90%)

Топ категорий по количеству заказов:

Товары для дома и сада (4,4 млн заказов с ростом на 454%)

Телефоны и коммуникации (3 млн заказов с ростом на 142%)

Красота и здоровье (2,9 млн заказов с ростом на 170%)

Инструменты (2,9 млн заказов с ростом на 174%)

Электроника (2,8 млн заказов с ростом на 75%)

Устройства для дома (1,3 млн заказов с ростом на 87%)

Автомобильные запчасти и аксессуары (2,6 млн заказов с ростом на 154%)

Самые растущие категории по количеству заказов: товары для свадьбы и праздников, продукты питания, виртуальные товары, устройства для дома, ювелирные украшения, товары для дома и сада, канцелярские товары для офиса и школы, мебель и нижнее белье.

Топ локальных магазинов и самых быстрорастущих за год:

Производители и продавцы электроники и гаджетов «Мегафон», Molnia Electronics, Xiaomi, «Связной», POCO Russian Official Store, Smart Life, «Ситилинк», Realme, Asus, товары для детей и хобби LEGO, производитель бытовой техники Zigmund & Shtain, Redmond, Braun, Vitek, производители одежды и обуви Crocs, Decathlon, «Все майки», ICEbear, PUMA, «Твоё», игры Nintendo, супермаркеты «Гармония Цен», «Сима Ленд», косметика «Улыбка Радуги», линзы «Оптик Сити», продукты питания «Самокат» и «Вкусвилл», ювелирные изделия Sunlight, Sokolov и другие.

Самые популярные товары

В топ-10 товаров на AliExpress Россия по количеству заказов вошли шнурки без завязывания, бумага А4, USB-кабель, дрель, смартфон Xiaomi Redmi 9A, стекло для смартфона. В топ-10 локальных товаров кроме перечисленных вошли таблетки для посудомоечной машины Finish, контактные линзы Acuvue Oasys, подгузники Pampers, смартфон Xiaomi Poco X3, цифровая карта для пополнения бумажника в PlayStation и робот-пылесос iLife V50.

Логистика

На сегодняшний день компания имеет 30,5 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы AliExpress выдаются в отделениях «Связного» (включая брендированные AliExpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (более 1 тысячи точек), кобрендированных отделениях KazanExpress, отделениях с «Почтой России», а также в постаматах и на кассах магазинов X5 Retail Group.

Площадь фулфилмента AliExpress Россия составляет более 140 тысяч квадратных метров: в рамках развития фулфилмента к 45 тысячам квадратных метров склада «Цайняо» в Домодедово добавился партнёрский склад на 8 тысяч квадратных метров в Подольске, первый собственный фулфилмент-центр в Чехове на 55 тысяч квадратных метров, а также площадь фулфилмента KazanExpress. В 2022 году компания планирует увеличить площади фулфилмента в Москве и других городах России до 300 тысяч квадратных метров благодаря партнёрскому проекту с «Почтой России» (100 тысяч квадратных метров) и развитию собственной логистической инфраструктуры (до 200 тысяч квадратных метров), в рамках которой AliExpress запланировал открытие и строительство фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани.

Social e-commerce

Аудитория социальной коммерции в Одноклассниках и Вконтакте за 2021 год составила порядка 13 млн уникальных пользователей. На сегодняшний день доля социальной коммерции в общем обороте составляет более 6%.

Планы на 2022: команда, инфраструктура, продукт

Основные планы AliExpress Россия текущего года: увеличение логистических мощностей, создание собственной стабильной инфраструктуры и последовательное улучшение клиентского опыта. В 2021 году AliExpress запустил собственное локальное приложение, разработанное в России, обновлённую программу лояльности для пользователей, перевёл службу поддержки на собственные мощности, открыв офис в Нижнем Новгороде, а также начал обработку локальных заказов на собственном складе в Чехове. В планах — продолжать увеличивать ассортимент локальных продавцов и их оборот, развивать и улучшать собственное мобильное приложение, эффективную и оперативную поддержку пользователей и полностью поменять опыт доставки, существенно сократив сроки доставки из Китая и выстроив контролируемую доставку из России.

Команда AliExpress Россия за 2021 год выросла почти в два раза. Большую часть составляет IT-разработка, во второй половине года также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 году AliExpress планирует увеличение команды еще как минимум в два раза в Москве и создать более 6 тысяч рабочих мест в логистике и службе поддержки.