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AliExpress Россия рассказала, какие товары выбирали на праздниках

На новогодних каникулах россияне активно выбирали товары для здоровья. Эксперты AliExpress Россия объясняют это общей озабоченностью россиян в связи с новой волной пандемии.

Так, в период с 1 по 7 января спрос на персональную медицинскую технику, в том числе пульсоксиметры, от российских продавцов вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в этой категории пользователи выбирают модели пульсоксиметров стоимостью от 600 до 1,3 тысячи рублей, а также инфракрасные термометры и глюкометры.

Спрос на витамины от российских продавцов вырос в 8,8 раза за период по сравнению с прошлым годом. Среди популярных товаров — витамины D3, мультивитамины и аскорбиновая кислота. Россияне готовы отдать за популярные товары категории от 200 до 500 рублей.

Другая популярная категория товаров для здоровья и ухода за собой в новогодние каникулы — товары для ухода за кожей. Спрос на эту категорию вырос в 2,8 раза за период. В ней пользователи предпочитают коллагеновые патчи и патчи с гиалуроновой кислотой, которые помогают убрать мешки под глазами. За популярные комплекты патчей из 60 штук россияне готовы отдать от 400 до 600 рублей.

Спрос на товары для ухода за телом за каникулы вырос в 3,5 раза. В этой категории пользователи предпочитают роликовые массажеры и скребки для массажа гуаша. За популярные наборы таких товаров они готовы отдать от 300 до 800 рублей.

Кроме того, в 4,7 раза вырос спрос на товары для макияжа. В этой категории особой популярностью пользовались палетки глиттеров, хайлайтеры и тени для глаз. В среднем за популярные товары для макияжа россияне готовы отдать от 800 до 1,5 тысячи рублей.

Автор: Анна
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