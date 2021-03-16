AliExpress Россия составила и посчитала стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

AliExpress Россия представила «АлиИндекс» — потребительскую корзину, состоящую из наиболее частых интернет-покупок россиян. Эксперты компании проанализировали данные о продажах на платформе в 2020 году и представили онлайн-корзины самых активных регионов России. Кроме Москвы и Петербурга, в топ регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов на Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

«АлиИндекс» — усреднённый набор товаров по разным категориям, которые пользуются особенной популярностью среди пользователей площадки. В него вошли смартфоны, бытовая техника, а также fashion-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки. Именно fashion-категория в 2020 году показала активный рост на AliExpress (самые популярные локальные бренды на площадке — Vero Moda, Toppies и другие).

Механика составления корзины построена следующим образом: аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете региональной онлайн-корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону, а также определили модели-лидеры продаж для каждой категории.

Эксперты компании отметили, что за последний год покупатели AliExpress всё чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля продаж локальных товаров составляет 25% от общего оборота платформы. По итогам 2020 года число российских продавцов на AliExpress составило 35 тысяч, локальный ассортимент увеличился до 5,5 млн уникальных наименований.

Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян имеют смартфоны — 33% от общего объёма в денежном выражении. Самыми популярными моделями смартфонов на AliExpress Россия стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.

Гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты занимают почти половину корзины «АлиИндекс» (49%). В этой категории товаров больше всего денег россияне потратили на пылесосы. Доля от общих затрат на пылесосы составила 21%. Самые популярные модели — ультракомпактный пылесос Bosch BGS05A221 и роботы-пылесосы iLife V50 и V55.

Ещё россияне активно покупали товары для кухни и дома — блендеры, утюги, фены и электробритвы. Лидер продаж среди фенов — модель Soocas H3S мощностью 1800 Вт. Среди гаджетов для бритья — фотоэпилятор DCOVOR 999999 Flashes и электробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver. Наибольшим спросом среди блендеров пользуются REDMOND RHB-2913 и блендер BioloMix 3HP. Самые покупаемые модели техники для ухода за одеждой — портативный отпариватель MayWay и стационарный отпариватель TINTON LIFE мощностью 2000 Вт.

Категория одежды занимает в «АлиИндекс» 18% от общих расходов. Больше всего россиянам полюбились технологичные пуховики-парки NINETYGO с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха UPPIN, шёлковые платья бренда Toppies, женские джинсы-оверсайз, свободные женские футболки, а также кроссовки белого цвета.