AliExpress Россия составила парфюмированную карту России
Аналитики AliExpress выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах России. Для этого они проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома.
Выяснилось, что самый популярный аромат в России — это роза. Именно продукцию с ароматом розы чаще всего выбирали во всех регионах России, за исключением Тюмени, Омска и Новосибирска, где на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ.
Кроме розы в топ-5 самых популярных ароматов в России вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Среди фруктовых ароматов россияне предпочли ароматы лимона, ягод, вишни и винограда запаху манго и кокоса. А любители цветочных запахов, согласно исследованию, предпочитают лаванду запаху ванили, мяты, ромашки, жасмина и фиалки. Меньше всего (в 123 раза по сравнению с ароматом розы) жители России выбирали товары с запахом мускуса, который считается природным афродизиаком.
Аналитики обратили внимание, что в каждом регионе есть свой аромат, который жители выбирали чаще, чем в среднем по стране, и составили парфюмированную карту России.
- Владивосток — море
- Новосибирск — алоэ
- Воронеж — манго
- Екатеринбург — ромашка
- Казань — сандал
- Ижевск — ягода
- Калининград — вишня
- Краснодар — эвкалипт
- Красноярск — шоколад
- Москва — жасмин
- Нижний Новгород — кокос
- Омск — лаванда
- Санкт-Петербург — лимон
- Ростов-на-Дону — виноград
- Самара — кофе
- Сочи — мята
- Тюмень — фрукты
- Уфа — ваниль
- Челябинск — роза*
*Статистические данные в Челябинске совпадают с общероссийскими показателями по всем категориям.