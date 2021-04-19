AliExpress Россия составила парфюмированную карту России

Аналитики AliExpress выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах России. Для этого они проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома.

Выяснилось, что самый популярный аромат в России — это роза. Именно продукцию с ароматом розы чаще всего выбирали во всех регионах России, за исключением Тюмени, Омска и Новосибирска, где на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ.

Кроме розы в топ-5 самых популярных ароматов в России вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Среди фруктовых ароматов россияне предпочли ароматы лимона, ягод, вишни и винограда запаху манго и кокоса. А любители цветочных запахов, согласно исследованию, предпочитают лаванду запаху ванили, мяты, ромашки, жасмина и фиалки. Меньше всего (в 123 раза по сравнению с ароматом розы) жители России выбирали товары с запахом мускуса, который считается природным афродизиаком.

Аналитики обратили внимание, что в каждом регионе есть свой аромат, который жители выбирали чаще, чем в среднем по стране, и составили парфюмированную карту России.

Владивосток — море

Новосибирск — алоэ

Воронеж — манго

Екатеринбург — ромашка

Казань — сандал

Ижевск — ягода

Калининград — вишня

Краснодар — эвкалипт

Красноярск — шоколад

Москва — жасмин

Нижний Новгород — кокос

Омск — лаванда

Санкт-Петербург — лимон

Ростов-на-Дону — виноград

Самара — кофе

Сочи — мята

Тюмень — фрукты

Уфа — ваниль

Челябинск — роза*

*Статистические данные в Челябинске совпадают с общероссийскими показателями по всем категориям.