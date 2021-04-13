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AliExpress Россия составила портрет онлайн-покупателя в России

AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe составили портрет типичного онлайн-покупателя в регионах России. В исследовании приняли участие около 3 тысяч респондентов из Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда.

Исследование показало, что женщины покупают в онлайне на 30% больше мужчин. По данным опроса, женщины чаще всего покупают в онлайне одежду, а мужчины — бытовую технику. Поклонницы онлайн-шопинга, как правило, замужем (42%). Больше чем у половины (56%) из них есть дети, в основном, в возрасте от 8 до 18 лет.

Значительный перевес активности пользовательниц наблюдается в среднем возрасте (от 26 до 39 лет). Весомой разницы в покупательской онлайн-активности в молодом возрасте между мужчинами и женщинами нет. Среди пользователей старше 40 лет на пик по частотности покупок выходят мужчины.

Чаще всего пользователи совершают онлайн-покупки для себя. Товары в подарок или для семьи они выбирают в два раза реже, очень редко — для работы. Самая популярная покупка онлайн — одежда: ее выбирают в сети 55% респондентов. 42% опрошенных заявили, что чаще всего покупают в онлайне бытовую технику и электронику.

Треть опрошенных привыкли покупать через интернет продукты питания и бытовую химию. Большинство покупателей совершают покупки в сети не чаще одного раза в месяц. Только треть россиян делают онлайн-заказы чаще.

Судя по ответам респондентов, главная ценность онлайн-шопинга — свобода. Участники опроса ценят интернет-магазины за возможность покупать в любое время, найти товар, который подходит, и получить его, не выходя из дома. Причем женщины больше всего ценят в онлайн-покупках возможность получить товар, не выходя из дома, а мужчины — неограниченные возможности выбора.

По данным Mediascope (данные января 2021), AliExpress остается самым посещаемым маркетплейсом в России. Ежемесячная аудитория площадки составляет 29,1 млн человек, ежедневная – 8,8 млн человек. Компания внимательно следит за трендами и анализирует поведение покупателей в регионах России.

Автор: Анна
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