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AliExpress Россия: спрос на бизнес-литературу вырос в 6 раз

В июне 2021 года спрос на книги на платформе AliExpress увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом. Аналитики AliExpress Россия выяснили, какую литературу предпочитают россияне. Эксперты составили список самых популярных книг у россиян за июнь.

Какую художественную литературу выбирают россияне

Чаще всего за период пользователи выбирали классические произведения русской литературы. При этом любимые авторы — Есенин, Пушкин и Булгаков: книги от этих трех писателей пользуются наибольшим спросом. Вот какие книги российских писателей и поэтов стали самыми популярными:

  • «Лучшие стихотворения. Избранная проза», С.А. Есенин;
  • «Дубровский. Пиковая дама. Египетские ночи», А.С. Пушкин;
  • «Роковые яйца», М.А. Булгаков;
  • «Исповедь: О жизни», Л.Н. Толстой;
  • «Капитанская дочка», А.С. Пушкин.

Чуть реже покупатели выбирают зарубежную литературу — как классическую, так и современную. В этой категории преобладают графические новеллы от японских и китайских авторов. Вот как выглядит зарубежный рейтинг:

  • «Малое собрание сочинений», Э.А. По;
  • Сборник «Сказки народов мира»;
  • «Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки», М. Кисимото;
  • «Гравити Фолз. Дневник 3», Р. Роб;
  • «Магистр дьявольского культа», М. Тунсю.

Фондовые рынки и Ларри Кинг: какой нон-фикшн выбирают россияне По данным аналитиков, этим июнем россияне стали в 6 раз чаще выбирать бизнес-литературу по сравнению с прошлым. Среди самых популярных тем — книги про фондовые рынки, ораторское искусство и психологию. Вот какие книги вошли в этот список:

  • «Разумный инвестор», Б. Грэм;
  • «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Л. Кинг;
  • «Поток: Психология оптимального переживания», М. Чиксентмихайи;
  • «Метод волка с Уолл-стрит», Д. Белфорт.

Какие устройства выбирают россияне для чтения

Несмотря на то, что россияне чаще заказывают бумажные, а не электронные версии книг, спрос на устройства для чтения вырос в июне на треть по сравнению с маем. Самые популярные модели — Likebook P10, Likebook P78 и ONYX BOOX NOVA 3 Color. Россияне готовы отдать за «читалки» от 17 до 30 тыс. рублей.

Автор: Анна
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