AliExpress Россия: спрос на ювелирные украшения вырос в 2,5 раза

По данным AliExpress Россия, за IV квартал 2021 года спрос на ювелирные украшения от российских продавцов вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самыми привлекательными стали изделия из серебра и позолоченного серебра.

В 2,3 раза вырос спрос на серьги от российских продавцов: в четвёртом квартале на эти товары пришлось 36% от оборота категории ювелирных украшений. Чаще всего в этой категории россияне выбирали модели в виде плюшевых медвежат и сердец. Они предпочитают серьги из позолоченного или искусственно состаренного серебра. На популярные модели россияне готовы потратить от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Не ослабевает и тренд на лаконичность — так, популярностью пользуются серьги со строгими геометрическими линиями, которые идеально дополнят и повседневный, и вечерний образы. Пользователи выбирают модели из серебра и серебра с позолотой средней стоимостью от 1,6 до 2,5 тысячи рублей.

Другая популярная категория — кольца от российских продавцов. Спрос на неё вырос в 1,7 раза за период. Такие товары составили почти треть (27,8%) покупок от общего оборота категории ювелирных украшений за период. Россияне приобретали элегантные модели из позолоченного серебра 925 пробы с бриллиантами или фианитами, которые долго не выйдут из моды. В среднем россияне готовы потратить на такие товары от 800 до 1,5 тысячи рублей. Также особой популярностью пользуются обручальные и помолвочные кольца. Обычно россияне выбирают либо классические модели из серебра, либо кольца, декорированные фианитом. За них российские покупатели готовы отдать от 1 до 1,6 тысячи рублей.

Сильнее всего вырос спрос на цепочки от российских продавцов — он увеличился в 5,6 раза за период. На эту категорию пришлось 13% от общего оборота категории за период. В десятке любимых товаров категории — тонкие цепочки из серебра и колье из лески, которые универсально подходят к миниатюрным подвескам. На популярные модели от российских продавцов россияне чаще всего тратят от 0,8 до 1,3 тысячи рублей.

К цепочкам россияне часто выбирали кулоны от российских продавцов — спрос на них вырос в 3,1 раза за IV квартал. Продажи кулонов составили 12% от общего оборота ювелирных украшений за период. В топ-10 моделей входят кулоны из серебра в форме пяточки. За них покупатели готовы отдать от 0,6 до 1 тысячи рублей.

Популярностью пользовались и браслеты: спрос на них вырос в 2,3 раза за период. Продажи таких товаров составили чуть больше 5% от общего оборота категории. Среди модных моделей в топ-10 вошли браслеты из позолоченного серебра с тонким плетением. За них россияне готовы отдать от 0,7 до 1,5 тысячи рублей.

Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 350 тысяч. Сегодня на AliExpress Россия представлено более 75,5 тысяч российских продавцов с ассортиментом почти в 12 млн товаров.