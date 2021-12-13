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Право и налоги RSS

AliExpress Россия стала участником налогового мониторинга

Маркетплейс AliExpress Россия вступил в налоговый мониторинг. Компания переходит на новую форму налогового контроля с 1 января 2022 года.

Система налогового мониторинга позволяет взаимодействовать с налоговыми органами в режиме онлайн и отказаться от традиционных проверок, предоставив ФНС России удалённый доступ к данным AliExpress Россия, его бухгалтерской и налоговой отчётности. Участие в налоговом мониторинге позволит быстро выявлять налоговые риски и урегулировать спорные ситуации. Также это повысит уровень внутреннего контроля организации, сократит временные и финансовые затраты на проведение налоговой проверки.

Для взаимодействия с ФНС России в рамках налогового мониторинга AliExpress Россия планирует внедрить платформу VK Tax Monitoring — цифровое решение от компании VK для управления налоговыми данными. Платформа позволяет компаниям соответствовать актуальным требованиям ФНС России в части раскрытия показателей налоговой отчетности. VK Tax Monitoring — это единый программный интерфейс, который обеспечивает оперативный и защищенный обмен данными между налоговым органом и налогоплательщиком. С помощью системы компания сможет предоставлять первичные документы в ФНС России в онлайн-режиме, проверять раскрываемые данные до отправки, выявлять и оценивать риски в планируемых и совершенных сделках. При этом сценарии электронного взаимодействия детально прописаны и строго регламентированы.

«AliExpress Россия — российская компания и для нас важно быть открытыми как для пользователей, так и для партнёров маркетплейса. Участие в налоговом мониторинге –– это ещё один шаг в рамках локализации бизнеса, который показывает нашу прозрачность. Кроме того, переход в онлайн даст возможность оперативнее взаимодействовать с налоговыми органами, а также оптимизировать усилия и сократить издержки обеих сторон» 

 Сергей Лебедев, вице-президент по связям с государственными органами AliExpress Россия.

«Каждый год происходит увеличение количества участников налогового мониторинга. При этом к режиму активно присоединяются участники из различных отраслей. Это позволяет нам лучше понимать специфику отрасли и конкретной бизнес-модели компании» 

 Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России.

Автор: Elvira
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