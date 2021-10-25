Компания AliExpress Россия стала владельцем контрольной доли маркетплейса KazanExpress в размере 50,1%. Сумма инвестиций не раскрывается. AliExpress Россия последовательно увеличивала долю в KazanExpress: с 30% в марте 2021 года до 50,1% в настоящий момент.

Инвестиции AliExpress пойдут на дальнейшее развитие компании, усиление логистики, в том числе открытие нового фулфилмента в Казани, расширение географии работы и увеличение ассортимента.

Совместно с KazanExpress в ближайший год AliExpress планирует развивать логистику последней мили.

«Модель бизнеса KazanExpress очень комплиментарна AliExpress: на площадке продаются доступные товары массового спроса в более чем 90 городах России. Компания развивается очень быстро, их бизнес динамично растёт, и мы находим его перспективным. В будущем мы будем реализовывать совместные проекты для наших пользователей», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.