«AliExpress Россия» стала владельцем контрольной доли маркетплейса KazanExpress
Компания AliExpress Россия стала владельцем контрольной доли маркетплейса KazanExpress в размере 50,1%. Сумма инвестиций не раскрывается. AliExpress Россия последовательно увеличивала долю в KazanExpress: с 30% в марте 2021 года до 50,1% в настоящий момент.
Инвестиции AliExpress пойдут на дальнейшее развитие компании, усиление логистики, в том числе открытие нового фулфилмента в Казани, расширение географии работы и увеличение ассортимента.
Совместно с KazanExpress в ближайший год AliExpress планирует развивать логистику последней мили.
«Модель бизнеса KazanExpress очень комплиментарна AliExpress: на площадке продаются доступные товары массового спроса в более чем 90 городах России. Компания развивается очень быстро, их бизнес динамично растёт, и мы находим его перспективным. В будущем мы будем реализовывать совместные проекты для наших пользователей», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.
«Наш рост и амбициозные цели требуют инвестиций и инфраструктурной поддержки. AliExpress — идеальный партнёр, который даёт хороший синергетический эффект, лучше всех понимает нас и то, что мы делаем. У нас есть очень эффективное программное обеспечение, инфраструктура, и, самое главное, бизнес-модель, которая уже показала свою эффективность в 18 регионах России. Новые инвестиции помогут нам, в том числе, масштабировать эту бизнес-модель в Москву, Петербург, Сибирь и южные регионы», — Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress.