AliExpress Россия & Тинькофф Оплата: исследование рынка онлайн-покупок

AliExpress Россия и эквайринговый сервис Тинькофф Оплата провели исследование покупок россиян на платформе в 2019-2020 годах*. В исследовании учитывались данные по операциям 6,5 млн карт российских банков, прошедших через интернет-эквайринг Тинькофф Оплаты за восемь месяцев 2019-2020 гг., и данные клиентов платформы AliExpress. Также в исследовании отражены предпочтения покупателей с учётом их возраста.

По данным Тинькофф Оплаты, средний чек при покупках на AliExpress в 2020 году вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 1,5 тыс. рублей.

Аналитики AliExpress объясняют такое увеличение ростом интереса россиян к онлайн-шопингу во время самоизоляции весной 2020 г., когда люди начали больше покупать в онлайне. Также в этот период на AliEхpress на 40% увеличилось количество российских продавцов, которые предлагают покупателям товары повседневного спроса, бытовую технику, электронику, одежду и другие товары с быстрой доставкой. Рост доли российских продавцов повлиял на рост среднего чека. На сегодняшний день количество отечественных продавцов на AliEхpress уже превысило 14 тысяч.

Во время самоизоляции средний чек покупок на AliExpress и средненедельный оборот выросли на треть (+33%) по сравнению с периодом до пандемии (январь-март 2020 г.]). По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, в период самоизоляции люди стали активнее платить онлайн: в 1,3 раза выросла доля всех онлайн-платежей по сравнению с показателями начала года. Во время пандемии совокупно четверть всех транзакций происходила в интернете. По данным аналитиков AliExpress Россия, россияне и после самоизоляции продолжили активно покупать онлайн: за год аудитория приложения AliExpress увеличилась на 17%. В августе 2020 года оборот AliExpress превысил показатели апреля 2020 на 60%.

По данным Тинькофф Оплаты, до самоизоляции россияне в основном совершали покупки в пятницу и выходные дни: на пятницы приходилось 17% от всего количества покупок, на воскресенья — 15%. Во время самоизоляции пиковыми днями недели по количеству покупок стали вторник и среда (15%), так как люди стали реже выходить из дома и тратить меньше времени на дорогу, в связи с чем не откладывали шопинг на выходные.

Как часто покупают и сколько тратят

В 2020 году россияне так же как и в прошлом году активнее всего покупали на сумму до 1 тыс. рублей: более 70% от всего количества операций. В большинстве случаев это товары от китайских продавцов. Средний чек в этой категории вырос по сравнению с 2019 годом почти на 11%.

В 2019 году четверть всего оборота (23%) приходилась на покупки в категории от 10 до 100 тыс. рублей. В 2020 году их доля увеличилась почти в два раза за счет роста продаж российских поставщиков. За восемь месяцев 2020 года доля таких покупок достигла максимального показателя в 41%. В 2019 году лидером были покупки в категории от 1 до 5 тыс. рублей (35% в общей ценовой структуре).

Кто и что покупает

Аналитики AliExpress Россия отметили, что в 2020 году основной группой покупателей стали люди от 25 до 34 лет (36%), при этом за последний год их количество выросло на 3,6%. Пользователи платформы в возрасте от 34 до 44 лет заняли второе место с долей в 32%, за последний год группа выросла на 2%. Наиболее значительные изменения произошли среди молодёжи: доля покупателей до 18 лет выросла на 21%, но пока эта группа занимает несущественный процент среди пользователей площадки (0,8%).

Самыми востребованными товарами на AliExpress, на которые покупатели потратили больше всего денег в 2020 году, стали смартфоны и бытовая электроника — они оказались самыми популярными во всех возрастных группах.

В остальном покупательские вкусы разнятся:

Покупатели до 24 лет предпочитают заказывать модную одежду, компьютеры или ноутбуки и товары для красоты и здоровья

Пользователи от 25 лет и старше приобретают компьютерную технику, авто-, мототовары, товары для дома и сада, инструменты.

Топ 3 бестселлеров на площадке AliExpress Россия в разных возрастных категориях в 2020 году**

Аналитики AliExpress Россия отметили, что наиболее популярными товарами среди молодой аудитории (до 18 лет) стали маркеры для скетча, наборы наклеек и банданы из 90х.

Пользователи постарше (от 18 до 24 лет) предпочитали приобретать на площадке гель-лаки, беспроводные наушники и модные в этом сезоне кроп-топы. Покупатели в возрасте от 25 до 34 лет в основном сконцентрировались на бьюти-товарах: в списке приоритетных товаров — ресницы для наращивания, гель-лаки и наборы для аппаратного маникюра.

Покупатели из возрастной группы от 35 до 44 лет также ориентированы на товары для красоты (гель-лаки и наборы для аппаратного маникюра), также часто приобретали детские магнитные конструкторы.

Представители возрастной группы от 45 до 54 лет сконцентрированы на спорте и здоровье, в топе лидеров продаж — спортивные наколенники и аксессуары для спортивной обуви, в список бестселлеров также попали материнские платы.

Покупатели от 55 до 64 лет чаще всего приобретали снасти для рыбалки, спортивные наколенники и аксессуары для обуви. Представители старшей возрастной группы (от 64 лет) отдавали предпочтение средствам для мытья автомобилей, светодиодным светильникам и приманкам для рыбалки.

*В исследовании рассматривались данные за 8 месяцев (с 1 января по 1 сентября) 2019 и 2020 годов.

**Выгрузка данных представлена в штучном выражении

В 2020 году россияне стали тратить больше денег на AliExpress. Средний чек покупок на AliExpress вырос почти в 2 раза