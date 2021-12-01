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AliExpress Россия: треть россиян покупают игрушки для своих питомцев

Во Всемирный день домашних животных (30 ноября) AliExpress Россия узнала, хорошо ли россияне понимают своих питомцев и что им покупают. Для этого она провела онлайн-опрос с исследовательским агентством ResearchMe. В нем приняли участие более чем 1600 респондентов из всех регионов страны.

По данным исследования, четверть опрошенных россиян тратят на нужды питомца от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что тратят на животное от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Большинство (68%) респондентов ежемесячно балует питомцев лакомствами. Треть россиян чаще выбирает новые игрушки, чтобы порадовать животное.

Костюмы для питомцев покупает почти четверть опрошенных. Половина из них выбирает тёплую одежду для прогулок. 23% респондентов из этой группы покупают для животных смешные наряды на праздники. 18% респондентов предпочитают парные образы. Это наряды, которые повторяют лук хозяина. Чаще всего пользователи выбирают собачьи комбинезоны на молнии, тёплые вязаные шарфы и худи для питомцев.

Самые крупные по затратам категории товаров для питомцев на AliExpress — товары для собак, кошек и рыб. Спрос на товары для кошек за год вырос в 3,3 раза, а на товары для собак и рыб — в полтора раза для каждой категории. Чаще всего россияне выбирают для кошек трехуровневые дома-когтеточки, игрушки с кошачьей мятой и автоматические поилки.

Пользователи покупают для собак тёплую одежду для зимних прогулок, водонепроницаемые смарт-трекеры и вязаные свитеры. Рыбкам россияне выбирают искусственные растения, фильтры для аквариума и воздушные компрессоры.

На четвёртом месте по продажам — товары для маленьких питомцев. Спрос на эту категорию вырос в полтора раза за год. Чаще всего россияне выбирают тёплые фланелевые домики для хомяков и шиншилл, пластиковые игрушечные тоннели и автоматические поилки. В среднем россияне готовы отдать за такие товары от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Пятерку категорий по продажам замыкают товары для птиц: спрос на товары этой категории вырос в полтора раза. Среди товаров этой категории россияне выбирают оконные кормушки, подвесные поилки и нейлоновые чехлы на клетки. В среднем они готовы отдать за популярные товары от 80 до 400 рублей.

За год наибольший рост на AliExpress показали мебель для питомцев и товары для лечения и ухода за ними. Россияне стали покупать такие товары в 15 и в 8 раз чаще. Самая популярная мебель для животных — складная лесенка для собак, домик-кокон из искусственного ротанга и когтеточки. Самые популярные товары для здоровья и ухода — полотенца из микрофибры, жевательные таблетки против блох, диетические корма.

Автор: Анна
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