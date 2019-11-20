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Логистика RSS

AliExpress Россия упростил систему отслеживания заказов

AliExpress и «Почта России» заявили об изменении процедуры отслеживания товаров в рамках одного заказа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «AliExpress Россия» Антона Пантелеева.

Теперь российские пользователи, сделав заказ, будут получать единый номер, который позволит отслеживать несколько товаров в объединенной посылке. Ранее пользователи получали разные треки для посылок.

Пантелеев отметил, что Россия является первой страной, в которой запускается новая система. Она должна сделать более высоким уровень обслуживания клиентов, а также снизить риски по потере посылок.

Новая система тестируется на базе «AliExpress Россия» логистическим оператором Cainiao (входит в Alibaba Group). Следить за обновлением статуса заказа можно в личном кабинете, при этом такая опция будет доступна в приложении AliExpress, на сайте платформы, а также в приложении «Почты России».

С сентября 2019 года AliExpress запустил новый формат доставки. Компания начала отправлять товары разных поставщиков в одной посылке.

Автор: Анна
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