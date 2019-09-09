AliExpress Россия вместе с продавцами объявляет кампанию за этичные распродажи в стиле популярного сериала
В честь главной распродажи года AliExpress Россия запускает кампанию Sales Education — образовательный фотопроект с участием девяти российских продавцов маркетплейса, вдохновленный популярным сериалом о половом воспитании. Цель проекта — распространить принципы здоровой распродажи: эффективной для бизнеса и честной, этичной в отношении покупателей — без манипулирования скидками и качеством товара.
В проекте приняли участие продавцы AliExpress — представители компаний «Аквафор», «Улыбка радуги», «220 вольт», Crocs, Gipfel, Gulliver, Zigmund&Shtain, Fackelmann, Finn Flare. Каждый герой кампании предстает не в образе конкретного персонажа сериала, а как собирательный образ, вдохновленный всеми героями кинопроекта. Герои кампании, как и герои сериала, готовы делиться с другими своим опытом и советами — только теперь уже в отношении более прикладных вопросов, таких как цены, доставка, оформление карточек товара, работа с отзывами и завоевание лояльности клиентов.
О том, почему именно сериал об отношениях послужил референсом для кампании Sales Education, рассказывает руководитель b2b-коммуникаций AliExpress Россия Евгения Арнаутова: «Герои сериала через личный и чужой опыт учатся общаться друг с другом в деликатных ситуациях. Это справедливо и в отношении бизнеса — предприниматели многому учатся друг у друга, оценивая чужой опыт с точки зрения эффективности и этики. Поэтому мы решили обыграть название и концепцию сериала, вынеся на видное место рекомендации по участию в крупных распродажах».
AliExpress Россия проводит несколько крупных распродаж в году: в марте — 328, в июне — 628, в августе — 828, в ноябре — главную распродажу года 11.11. В прошлом году оборот площадки за два дня распродажи превысил 17 млрд рублей. В то время на платформе было около 3 тыс российских продавцов, за год этот показатель вырос более чем в 7 раз, достигнув 22 тыс. Советы проекта Sales Education универсальны и могут использоваться не только продавцами AliExpress, но и всеми, кто торгует в интернете и участвует в любой распродаже.
Sales education: советы по организации эффективной и этичной распродажи от AliExpress Россия
- Не нужно фокусов: справедливая цена во время распродажи — минимальная за 90 дней.
- Распродажа для покупателя — возможность купить дешевле что-то желанное. Не предлагайте неликвид — делайте скидки на бестселлеры.
- Распродажа — время не маржи, а накопления рейтинга для органических продаж в будущем.
- Постоянный клиент — самый выгодный. Продавайте так, чтобы люди возвращались в ваш магазин, советовали вас друзьям.
- Сделайте доставку разнообразной и бесплатной.
- Готовьтесь к распродажам заранее и старайтесь ответить на вопросы покупателя до того, как он их задаст.
- Работайте с отзывами: они существенно повышают доверие покупателя.
- Не продавайте кота в мешке: дайте подробное описание и максимум фотографий товара. Больше информации — меньше разочарований.
- Сделайте так, чтобы покупатель запомнил ваш магазин: будьте вежливы, положите в заказ маленький сувенир или визитку.