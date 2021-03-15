«AliExpress Россия» возобновил работу через сервис «ЮMoney»

Маркетплейс «AliExpress Россия» (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) возобновил работу через сервис платежей ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера»). Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия»

«С сегодняшнего дня пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на „AliExpress“ через сервис денежных переводов „ЮMoney“ и Google Pay (осуществляется через „ЮMoney“). Для оплаты товаров локальных продавцов сервисы не прекращали свою работу», — отмечается в сообщении.

Ранее компания временно приостановила платежи для зарубежных покупок через этот сервис из-за ограничений Центрального банка, с которыми столкнулась компания «ЮMoney». Как пояснили в компании, с помощью сервисов «ЮMoney» и Google Pay можно оплачивать как товары от зарубежных поставщиков (более 100 млн товарных предложений от 150 тыс. продавцов), так и от продавцов из России, таких как Kari, Crocs, Xiaomi, «Мегафон», «Связной», Lego и других. Покупки защищены по «Программе защиты покупателей AliExpress». Если пользователь не получит покупку в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

AliExpress также предоставляет выбор других способов оплаты заказов, включая международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы «Мир», QIWI, а также Google Pay.

9 марта стало известно о том, что сервис электронных платежей «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, веденных Банком России.