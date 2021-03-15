+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

«AliExpress Россия» возобновил работу через сервис «ЮMoney»

Маркетплейс «AliExpress Россия» (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) возобновил работу через сервис платежей ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера»). Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия»

«С сегодняшнего дня пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на „AliExpress“ через сервис денежных переводов „ЮMoney“ и Google Pay (осуществляется через „ЮMoney“). Для оплаты товаров локальных продавцов сервисы не прекращали свою работу», — отмечается в сообщении.

Ранее компания временно приостановила платежи для зарубежных покупок через этот сервис из-за ограничений Центрального банка, с которыми столкнулась компания «ЮMoney». Как пояснили в компании, с помощью сервисов «ЮMoney» и Google Pay можно оплачивать как товары от зарубежных поставщиков (более 100 млн товарных предложений от 150 тыс. продавцов), так и от продавцов из России, таких как Kari, Crocs, Xiaomi, «Мегафон», «Связной», Lego и других. Покупки защищены по «Программе защиты покупателей AliExpress». Если пользователь не получит покупку в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

AliExpress также предоставляет выбор других способов оплаты заказов, включая международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы «Мир», QIWI, а также Google Pay.

9 марта стало известно о том, что сервис электронных платежей «ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, веденных Банком России.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 марта / Комментарии
ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями

ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями

ЮMoney возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса.

далее →

26 февраля / Комментарии
Оплатой по QR-кодам уже воспользовались 38% россиян

Оплатой по QR-кодам уже воспользовались 38% россиян

Оплатой по QR-кодам уже воспользовались почти 40% россиян. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей.

далее →

18 февраля / Комментарии
Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц. Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

далее →

16 февраля / Комментарии
Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил микрокредитную компанию, следует из данных СПАРК. ООО МКК «Озон Кредит» зарегистрировано в понедельник, 15 февраля. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Ее учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

далее →

16 февраля / Комментарии
Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», сообщил VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков. Представитель Тинькофф Банка подтвердил подачу заявок в Роспатент.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!