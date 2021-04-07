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AliExpress Россия впервые раскрывает годовые финансовые результаты

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Спорт

По итогу финансового года (1 апреля 2020 — 31 марта 2021) AliExpress Россия остаётся самым посещаемым в России маркетплейсом с оборотом более 229 млрд рублей. Оборот товаров из России за этот период составил около 55 млрд рублей и вырос год к году на 151%.

Совместное предприятие AliExpress Россия (создано Mail.ru Group, Мегафоном, Alibaba и РФПИ в 2019 году) впервые раскрывает свои бизнес-результаты за финансовый год.

Оборот и локальный бизнес

Оборот (GMV) за финансовый год (1 апреля 2020 — 31 марта 2021) составил 229,3 млрд рублей не включая услуги. Оборот локального бизнеса (не включая услуги), полноценно запущенного AliExpress Россия в момент создания СП в октябре 2019 года, превысил 54,9 млрд рублей за финансовый год и вырос на 151% год к году.

В марте 2021 года среднее ежедневное количество локальных заказов достигало 64 тысяч в день.

Покупатели и аудитория

Общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек.

Ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% выше прошлогоднего показателя. По этой метрике, согласно собственным данным и статистике Mediascope (данные января 2021) AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России.

Ассортимент

Ассортимент AliExpress увеличивается год от года: количество SPU (уникальных товарных единиц без учёта цветов и размеров) с доставкой из Китая и других стран составило более 139,2 млн. Количество SPU российских продавцов увеличилось на 368% за год и составило 7 млн.

Продавцы

Количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress составляет более 225 тысяч, их количество увеличилось на 50% за год. Количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тысяч.

Популярные категории в AliExpress

Популярные категории по обороту (GMV):

  • Телефоны
  • Электроника
  • Компьютеры и офисная техника
  • Автомобильные запчасти и аксессуары
  • Товары для дома и сада
  • Инструменты

Топ категорий по количеству заказов:

  • Товары для дома и сада (за год сделано более 32 млн заказов)
  • Товары для красоты и здоровья (за год было сделано более 30 млн заказов)
  • Ювелирные украшения и бижутерия (20,5 млн заказов)
  • Электроника (20 млн заказов)
  • Спортивные товары (15,6 млн заказов)
  • Инструменты (11 млн заказов)

Популярные категории и их рост в локальном маркетплейсе (российские продавцы)

Самые популярные категории по обороту (GMV):

  • Автомобильные запчасти и аксессуары (рост на 367%)
  • Инструменты (рост на 306%)
  • Компьютеры и офисная техника (рост на 168%)
  • Телефоны (рост на 104%)
  • Устройства для дома (рост на 84%)
  • Электроника (рост на 73%)

Топ категорий по количеству заказов:

  • Электроника (1,7 млн заказов с ростом на 124%)
  • Телефоны (1,5 млн заказов с ростом на 105%)
  • Красота и здоровье (1,3 млн заказов с ростом на 378%)
  • Устройства для дома (1,3 млн заказов с ростом на 87%)
  • Товары для дома и сада (1,2 млн заказов с ростом на 701%)
  • Автомобильные запчасти и аксессуары (1 млн заказов с ростом на 872%)

Самые растущие категории по количеству заказов: продукты питания, электроника, аксессуары для волос, устройства для дома, аксессуары для мотоциклов, товары для обеспечения безопасности, канцелярские товары для офиса и школы.

Топ локальных магазинов и самых быстрорастущих за год:

Производители и продавцы электроники и гаджетов «Мегафон», Molnia Electronics, Smart Life, Xiaomi, Honor, Huawei, «Ситилинк», Toshiba, «Связной», Asus, SONY, JBL, «Билайн», производитель бытовой техники Zigmund & Shtain, Redmond, Braun, Vitek, производители одежды и обуви Crocs, Decathlon, «Все майки», ICEbear, PUMA, «Твоё», игры Nintendo, супермаркеты «Гармония Цен», «Сима Ленд», «Улыбка Радуги», линзы «Оптик Сити», продукты питания «Самокат» и Auchan, ювелирные изделия Sunlight, Sokolov и другие.

Логистика

На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). В отчётном финансовом году заказы AliExpress начали выдаваться в отделениях «Связного» (включая брендированные AliExpress), появились брендированные постаматы, управляемые логистическим оператором «Цайняо» (более 1 тысячи точек), и отделения с «Почтой России». В рамках развития фулфилмента к 20 тысячам квадратных метров склада в Домодедово добавился партнёрский склад ещё на 10 тысяч квадратных метров в Подольске. В текущем финансовом году компания планирует увеличить площади фулфилмента в Москве и других городах России до 100 тысяч квадратных метров благодаря партнёрскому проекту с «Почтой России» и партнёрству с «Цайняо».

Social e-commerce

Партнёрство с ВКонтакте и Одноклассниками начало приносить первые результаты: запуск нативных мобильных приложений и интеграции в социальные механики принесли 1,2 млн новых покупателей и аудиторию в более 8 млн пользователей AliExpress.

Планы на 2021-2022

В планах AliExpress Россия на текущий финансовый год (1 апреля 2021 — 31 марта 2022) продолжать кратно увеличивать ассортимент локальных продавцов и их оборот, увеличить логистические мощности и принципиально улучшить клиентский опыт, запустить обновлённый продукт (веб-версию и мобильное приложение), разработанный в России, запустить обновлённую программу лояльности для пользователей, а также развивать новые сервисы, запущенные в этом году.

Показатели календарного 2020 года:

  • Общий оборот (GMV) не включая услуги — 209,6 млрд рублей
  • Оборот локального маркетплейса, не включая услуги — 49 млрд рублей
  • Ассортимент: 5,8 млн локальных SPU, 133,1 млн зарубежных SPU
  • Продавцы: 35 тысяч локальных продавцов, 200 тысяч зарубежных продавцов
  • Количество покупателей: 26,4 млн человек
  • MAU: 29,1 млн
  • DAU: 8,8 млн
  • Количество уникальных посещений за год — 61 млн

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Компании и сервисы: Puma, Crocs, Сима Ленд, Улыбка радуги, СИТИЛИНК, SUNLIGHT, ТВОЕ, Связной, Декатлон, Оптик Сити, Ашан
Автор: Анна
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