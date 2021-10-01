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AliExpress Россия выделит 3,5 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в период распродаж

Главным нововведением распродажи 11.11 на AliExpress станут самые значимые за российскую историю платформы меры поддержки локальных продавцов. Маркетплейс инвестирует рекордные 3,5 млрд рублей: средства пойдут преимущественно на продвижение товаров российских продавцов и субсидирование скидок. Кроме того, локальные продавцы AliExpress впервые смогут не платить за доставку в период распродажи — логистические расходы компания берёт на себя.

Впервые российские магазины, которые пользуются логистикой AliExpress и «Почты России», смогут не платить за доставку всех заказов, оформленных во время распродажи. Эта мера направлена в первую очередь на поддержку малого бизнеса и новичков платформы — магазинов, у которых пока что меньше 1000 заказов. Чтобы не платить за доставку в ходе 11.11, продавцу достаточно зарегистрироваться как участнику распродажи.

Одно из важных условий участия продавцов в распродаже — установить минимальную за последние 90 дней цену на товар. Чтобы предложения российских продавцов выглядели ещё более привлекательно на фоне огромного ассортимент товаров, AliExpress выделяет около 2 млрд рублей из бюджета распродажи на субсидирование дополнительных скидок и купоны от платформы. Купоны покупатели смогут тратить на товары по своему выбору, а скидки от платформы на сумму 800 млн рублей будут установлены на самые ходовые товары, что обеспечит российским продавцам маркетплейса дополнительные продажи без затрат с их стороны.

11.11 — главная распродажа года на платформе AliExpress. Истоки этой акции идут из Китая и традиции праздновать 11 ноября День холостяка. В 2014 года компания Alibaba стала проводить распродажу не только в Китае, но и по всему миру. В Россию акция 11.11 пришла с AliExpress и стала самой большой распродажей в онлайн-торговле. В 2020 году оборот распродажи на AliExpress составили 19,3 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей — оборот российских продавцов. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос в 1,3 раза. Лучшие результаты продаж показал магазин из России: его оборот за время распродажи превысил 660 млн рублей. По прогнозам компании, инвестиции от платформы в распродажу 2021 года позволяет значительно увеличить оборот локальной части маркетплейса по сравнению с прошлогодней распродажей.

Автор: Анна
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