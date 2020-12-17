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AliExpress Россия выпустила документальный фильм о российских производителях

В рамках программы поддержки локального бизнеса компания выпустила короткометражный документальный фильм «Хорошие вещи» о российских производителях, транслирующих через свою продукцию отечественную историю и культуру. В центре сюжета — четыре российских предприятия: «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», фабрика «Елецкие кружева» и дизайнер актуальной русской одежды Varvara Zenina.

Они рассказывают и показывают, как сегодня работает производство товаров народных художественных промыслов, сохраняя традиции и адаптируясь к новым условиям — в частности, к торговле через интернет.

Посмотреть фильм смогут все желающие в интернет-кинотеатрах Megogo и Wink (онлайн-платформа компании «Ростелеком»), в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на YouTube. Кроме того, в ближайшее время фильм выйдет в мультимедийном сервисе Okko в виде короткометражного сериала. Во всех случаях просмотр фильма будет бесплатным.

Сегодня в России несколько сотен предприятий народных художественных промыслов. Среди них много тех, кто ведет бизнес традиционно — продавая свою продукцию только в офлайн-магазинах, на профильных ярмарках и выставках. Таким предприятиям, как и многим другим малым производствам, пришлось особенно тяжело в 2020 году, ведь привычные каналы продаж большую часть года не работали.

«Задумывая фильм, мы преследовали две цели. Во-первых, показать большому сообществу предпринимателей, что даже предприятия с вековой историей не стоят на месте и применяют в работе все, что может предложить им эпоха: продажи через социальные сети, маркетплейсы, модные коллаборации. Во многом поэтому они на слуху и всегда актуальны. Во-вторых, мы хотели показать потребителям красоту вещей с глубокими культурными корнями — настоящих хороших вещей, вызывающих яркие эмоции и чувство гордости. Мы хотим, чтобы таких предприятий и таких вещей в России становилось больше, и стараемся поддержать их на своей площадке», — говорит Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.

В 2020 году AliExpress Россия ввела несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. Весной компания отменила комиссию для всех новых продавцов на первые 100 товаров — этой программой уже воспользовались более 12 тыс. предпринимателей. Затем платформа вместе с логистическим партнером «Цайняо» ввела услугу бесплатного хранения товаров на складе в течение 60 дней, а затем начала субсидировать логистику: с лета продавцы могли сэкономить 60 рублей на каждой доставке за счет площадки и «Цайняо», а с декабря размер компенсации вырос до 100 рублей. Сейчас для российских продавцов AliExpress действует единый тариф на доставку: 69 рублей на большинство заказов в любую точку страны.

Автор: Анна
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