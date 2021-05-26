AliExpress Россия выпустила ролик ко Дню предпринимательства

26 мая в России отмечается День предпринимательства. Чтобы поздравить всех российских предпринимателей и продавцов маркетплейса с профессиональным праздником, AliExpress Россия выпустила ролик «Космические предприниматели». В нём — история создания семейного бизнеса, который преодолевает неизбежные для любого начинающего предприятия сложности.

К маю 2021 года в России было зарегистрировано 5,8 млн малых и средних предприятий, из которых 3,4 млн — это индивидуальные предприниматели. За неполных два года на AliExpress вышли более 25 тыс. ИП, которые представляют ассортимент из 3,5 млн товаров (всего же через маркетплейс продают более 45 тыс. российских продавцов). Вместе с ними 26 мая компания отмечает День предпринимательства.

«Главная идея ролика — смелые идеи движут миром. Задумывая проект, мы хотели в первую очередь отдать должное таким качествам предпринимателей, как смелость, способность увидеть возможность, преодолеть сложности, не сдаваться и добиваться своего. Эти качества в полной мере присущи предпринимателям, которые, ни на кого не надеясь, меняют свою жизнь и жизнь окружающих людей. Герои ролика — трудолюбивые люди, которые последовали за смелой идеей, потрудились и не прогадали. Мы с большим теплом и уважением относимся к малому бизнесу и поддерживаем предпринимателей не только на уровне бизнеса — нулевой комиссией, субсидиями на логистику и грантовыми программами – но и на эмоциональном уровне», — комментирует Евгения Арнаутова, руководитель направления b2b-коммуникаций AliExpress Россия.

За последний год AliExpress Россия ввела несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, продавцы маркетплейса не платят комиссию с первых 100 продаж, а также если приводят в магазин трафик из собственных внешних источников. Кроме того, продавцам доступны льготные условия на доставку товаров курьерами и в пункты выдачи заказов через «Почту России» и «Цайняо» — для всех продавцов первые 100 доставок бесплатны, а на последующие действуют фиксированные тарифы от 69 рублей за доставку по всей России.