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AliExpress Россия выяснила свадебные тренды этого лета

Аналитики AliExpress Россия рассказали, какие свадебные наряды предпочитают россияне этим летом. Эксперты выделили самые популярные модели и тенденции. Они проанализировали активность покупателей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Оказалось, что спрос на свадебные платья в июне вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аксессуары при этом стали покупать чаще в 1,8 раза. Покупатели готовы отдать за самые популярные модели от 7 до 25 тысяч рублей с учетом возможности индивидуального пошива по меркам невесты.

В целом по России актуальные в прошлом сезоне платья классического фасона с корсетом и пышной юбкой уступили место более элегантным и свободным моделям. Этим летом невесты выбирают платья с силуэтом «русалка» с длинным шлейфом с кружевными вставками и пайетками. Еще одна тенденция свадебного сезона — оригинальные платья в стиле бохо. Это винтажные фасоны и платья сложного кроя с оригинальной драпировкой нижней части, открытыми плечами и V-образным вырезом в верхней части.

Из свадебной обуви этим летом лидируют белые босоножки на высоком каблуке и платформе. Еще пользователи выбирают босоножки с каблуком конусовидной формы.

Среди аксессуаров наибольшей популярностью пользуются свадебные тиары, ожерелья-чокеры из жемчуга и кружевные перчатки.

Молодожены в регионах эти летом уделяют особое внимание самой свадебной церемонии и развлекательной программе. Чаще всего покупатели выбирают цветочные композиции из искусственных пионов, атласные чехлы на банкетные стулья и наборы столового серебра. Еще популярностью пользуются канделябры и свадебные арки. Спрос на эти товары вырос в в 1,5 раза год к году. Пользователи готовы отдать за арки в среднем 1,5 тысячи рублей.

Особенность сезона — спрос на светодиодные прожекторы для сцены и диско-шары. Их стали покупать в 1,9 раза чаще. Пользователи выбирают вращающиеся диско-шары с активацией голосом и шестью видами подсветки. Они готовы отдать за один такой шар от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Еще в июне молодожены готовились сделать своим гостям оригинальные подарки. Они заказывали подарочные мини-шкатулки из дерева с индивидуальным дизайном для подарков и сувениров.

Автор: Анна
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